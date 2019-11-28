Сборная Украины потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Команда Андрея Шевченко занимает 24 место

Сборная Украины по футболу занимает 24 место в рейтинге ФИФА по состоянию на ноябрь 2019 года. Об этом сообщается на сайте организации.

После товарищеского матча с Эстонией (1:0) и игры в рамках квалификации Евро-2020 с Сербией (2:2) команда Андрея Шевченко опустилась на две позиции. "Сине-желтые" пропустили вперед США и Уэльс.

Рейтинг по-прежнему возглавляет Бельгия, в тройке находится сборные Франции и Бразилии. Далее - команды Англии, Уругвая и Хорватии.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений.

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте (Румыния) в 19:00 по киевскому времени.