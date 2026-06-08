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Старт тижня на валютному ринку: де дешевше купити долар та євро 8 червня

11:00 08.06.2026 Пн
3 хв
У більшості банків долар залишається стабільним, а євро подешевшав на 10-20 копійок
aimg Анастасія Мацепа
Старт тижня на валютному ринку: де дешевше купити долар та євро 8 червня Фото: банки та обмінники оновили курси валют на 8 червня (Getty Images)
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У понеділок банки незначно скоригували курси валют. Долар продовжує утримуватися на високих рівнях, а євро втратив частину позицій в обмінниках і низці фінустанов.

Де сьогодні вигідніше купувати та продавати валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар в обмінниках: купівля – 44,30 грн (без змін), продаж – 44,23 грн (+3 коп.).
  • Євро в обмінниках: купівля – 51,72 грн (-13 коп.), продаж – 51,45 грн (-20 коп.).
  • Найдешевший долар серед банків продає ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.
  • Найвигідніший курс купівлі долара пропонує Ощадбанк – 44,25 грн.
  • Найнижчий курс продажу євро мають Monobank та ПриватБанк – 51,70 грн.
  • Найдорожче євро продає ПУМБ – 52,00 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках на початку тижня майже не змінився. Купити американську валюту можна в середньому за 44,30 гривні, а продати – за 44,23 гривні (+3 коп.).

Євро, навпаки, помітно подешевшав. Середній курс купівлі знизився на 13 копійок – до 51,72 гривні, а продажу – на 20 копійок, до 51,45 гривні.

Старт тижня на валютному ринку: де дешевше купити долар та євро 8 червня

Фото: курс валют в обмінниках на 8 червня (Інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

У більшості банків курси долара залишилися без суттєвих змін, тоді як євро в окремих установах подешевшав.

ПриватБанк утримує курс долара на попередньому рівні. У відділеннях американську валюту продають по 44,55 гривні, а картковий курс становить 44,64 гривні. Євро у відділеннях подешевшало до 51,70 гривні (-15 коп.), тоді як картковий курс залишився на рівні 51,81 гривні.

Ощадбанк не змінив курси долара. У ''Мобільному Ощаді'' американську валюту продають по 44,45 гривні, а для карткових операцій – по 44,65 гривні. Євро в застосунку подорожчало до 51,85 гривні (+11 коп.), картковий курс становить 52,05 гривні (-5 коп.).

''ПУМБ'' також залишив курси без змін. У касах долар продають по 44,70 гривні, а за комерційним курсом – по 44,50 гривні. Євро у відділеннях коштує 52,00 гривні (-10 коп.).

Monobank зберіг курс долара на рівні 44,63 гривні. Водночас євро подешевшало до 51,70 гривні (-10 коп.), що наразі є одним із найнижчих курсів продажу серед великих банків.

Старт тижня на валютному ринку: де дешевше купити долар та євро 8 червня

Фото: курс валют в банках (продаж) на 8 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніший курс продажу серед банків пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн. У ПриватБанку долар коштує 44,55 грн, у Monobank – 44,63 грн.

Євро: найдешевше купити європейську валюту сьогодні можна в Monobank та ПриватБанку – по 51,70 грн. В Ощадбанку курс становить 51,85 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара пропонує Ощадбанк – 44,25 грн. ПУМБ купує валюту по 44,20 грн, Monobank – по 44,15 грн.

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в Ощадбанку – по 51,30 грн. У ПУМБ курс купівлі становить 51,30 грн, а в Monobank – 51,00 грн.

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