Старт недели на валютном рынке: где дешевле купить доллар и евро 8 июня

В понедельник банки незначительно скорректировали курсы валют. Доллар продолжает удерживаться на высоких уровнях, а евро потерял часть позиций в обменниках и ряде финучреждений.

Где сегодня выгоднее покупать и продавать валюту, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Доллар в обменниках: покупка - 44,30 грн (без изменений), продажа - 44,23 грн (+3 коп.).

покупка - 44,30 грн (без изменений), продажа - 44,23 грн (+3 коп.). Евро в обменниках: покупка - 51,72 грн (-13 коп.), продажа - 51,45 грн (-20 коп.).

покупка - 51,72 грн (-13 коп.), продажа - 51,45 грн (-20 коп.). Самый дешевый доллар среди банков продает ПУМБ по коммерческому курсу - 44,50 грн.

Самый выгодный курс покупки доллара предлагает Ощадбанк - 44,25 грн.

Самый низкий курс продажи евро имеют Monobank и ПриватБанк - 51,70 грн.

Дороже всего евро продает ПУМБ - 52,00 грн.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, средний курс доллара в обменниках в начале недели почти не изменился. Купить американскую валюту можно в среднем за 44,30 гривны, а продать - за 44,23 гривны (+3 коп.).

Евро, наоборот, заметно подешевел. Средний курс покупки снизился на 13 копеек - до 51,72 гривны, а продажи - на 20 копеек, до 51,45 гривны.

Фото: курс валют в обменниках на 8 июня (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В большинстве банков курсы доллара остались без существенных изменений, тогда как евро в отдельных учреждениях подешевел.

ПриватБанк удерживает курс доллара на прежнем уровне. В отделениях американскую валюту продают по 44,55 гривны, а карточный курс составляет 44,64 гривны. Евро в отделениях подешевело до 51,70 гривны (-15 коп.), тогда как карточный курс остался на уровне 51,81 гривны.

Ощадбанк не изменил курсы доллара. В ''Мобильном Ощаде'' американскую валюту продают по 44,45 гривны, а для карточных операций - по 44,65 гривны. Евро в приложении подорожало до 51,85 гривны (+11 коп.), карточный курс составляет 52,05 гривны (-5 коп.).

''ПУМБ'' также оставил курсы без изменений. В кассах доллар продают по 44,70 гривны, а по коммерческому курсу - по 44,50 гривны. Евро в отделениях стоит 52,00 гривны (-10 коп.).

Monobank сохранил курс доллара на уровне 44,63 гривны. В то же время евро подешевело до 51,70 гривны (-10 коп.), что сейчас является одним из самых низких курсов продажи среди крупных банков.

Фото: курс валют в банках (продажа) на 8 июня (Инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Доллар: самый выгодный курс продажи среди банков предлагает ПУМБ по коммерческому курсу - 44,50 грн. В ПриватБанке доллар стоит 44,55 грн, в Monobank - 44,63 грн.

Евро: дешевле всего купить европейскую валюту сегодня можно в Monobank и ПриватБанке - по 51,70 грн. В Ощадбанке курс составляет 51,85 грн.

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара предлагает Ощадбанк - 44,25 грн. ПУМБ покупает валюту по 44,20 грн, Monobank - по 44,15 грн.

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в Ощадбанке - по 51,30 грн. В ПУМБ курс покупки составляет 51,30 грн, а в Monobank - 51,00 грн.