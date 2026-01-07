Старт реформи ринку праці. Україна оновить Трудовий кодекс: ключові зміни

В середу, 7 січня, Кабінет міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має запустити реформу ринку праці. Міністерство економіки працювало над документом більш ніж два роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram.
"Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. За цей час змінилися структура економіки, формати зайнятості та потреби роботодавців і працівників. Новий Трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин", - йдеться у її заяві.
Прем'єр пояснила, що уряд прагне зробити ринок праці більш інклюзивним і залучити тих людей, які наразі залишаються поза ним. Йдеться про жінок, молодь, ветеранів та осіб з інвалідністю.
Які зміни чекають на українців:
"Наступний крок - розгляд проєкту в першому читанні в залі парламенту. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та конструктивну роботу над документом між читаннями", - зазначила Свириденко.
Нагадаємо, сфера оборони, будівництво та автосервіс залишаються лідерами за рівнем доходів, тоді як найбільший приріст зарплат спостерігається у сервісних професіях та роботі за кордоном.
Зазначимо, український ринок праці продовжує перебудовуватися. У кількох сферах кількість вакансій за останні чотири роки впала настільки різко, що деякі професії фактично "вимиваються" з ринку.