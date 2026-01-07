Старт реформы рынка труда. Украина обновит Трудовой кодекс: ключевые изменения

"Рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Кодексу законов о труде 1971 года. За это время изменились структура экономики, форматы занятости и потребности работодателей и работников. Новый Трудовой кодекс это учитывает и формирует понятные правила трудовых отношений", - говорится в ее заявлении.

Премьер пояснила, что правительство стремится сделать рынок труда более инклюзивным и привлечь тех людей, которые сейчас остаются вне его. Речь идет о женщинах, молодежи, ветеранах и лицах с инвалидностью.

Какие изменения ждут украинцев:

Четкие признаки трудовых отношений . Новый Кодекс определяет восемь признаков трудовых отношений, что позволит уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость "из тени".

. Новый Кодекс определяет восемь признаков трудовых отношений, что позволит уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость "из тени". Гибкие трудовые договоры . Типов трудовых договоров станет больше с 6 до 9. Документ четко регулирует современные форматы работы: дистанционная, надомная, нефиксированное рабочее время. К тому же работник сможет заключать с работодателем несколько типов трудовых договоров.

. Типов трудовых договоров станет больше с 6 до 9. Документ четко регулирует современные форматы работы: дистанционная, надомная, нефиксированное рабочее время. К тому же работник сможет заключать с работодателем несколько типов трудовых договоров. Цифровизация трудовых отношений . Электронные документы будут иметь в трудовых отношениях такую же силу, как и бумажные.

. Электронные документы будут иметь в трудовых отношениях такую же силу, как и бумажные. Прозрачный механизм определения зарплат в соответствии с европейскими стандартами . Уровень минималки будет определяться как процент от средней зарплаты, который будет устанавливать правительство.

. Уровень минималки будет определяться как процент от средней зарплаты, который будет устанавливать правительство. Гибкие режимы труда для работников, имеющих детей , а также больше возможностей для них.

, а также больше возможностей для них. Реформа инспекции труда : внедряется риск-ориентированный подход к проверкам.

: внедряется риск-ориентированный подход к проверкам. Расширение возможностей для трудоустройства молодежи. В частности Кодекс внедряет ученический трудовой договор, который позволит совмещать обучение и первую работу.

"Следующий шаг - рассмотрение проекта в первом чтении в зале парламента. Рассчитываем на поддержку народных депутатов и конструктивную работу над документом между чтениями", - отметила Свириденко.