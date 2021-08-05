Старт Магучих и Левченко, бой за финал Хижняка и шанс в каратэ: за чем сегодня следить на ОИ
Сегодня, 5 августа, на Олимпиаде в Токио разыграют сразу 27 медальных комплектов. За медали будут сражаться восемь украинских спортсменов.
Подробнее о расписании выступлений украинцев в Токио 5 августа - в материале РБК-Украина.
Фактически одна медаль у Украины уже есть - у боксера Александра Хижняка (69-75 кг). Он сегодня будет боксировать в полуфинале против филиппинца Эмира Марсиаля. Поединки за "бронзу" в боксе не проводятся, а так проигравший автоматически получит бронзовую медаль. Поэтому надеемся, что сегодня ранг медали Хижняка мы еще знать не будем.
В финале прыжков с шестом Украина будет представлена Мариной Килипко, которая в квалификации показала одинаковый результат с остальными финалистками - 4.55 метра. Правда, среди всех участниц финала украинка имеет самый низкий персональный рекорд - 4.70. Поэтому для медали нужно будет совершить маленькое, а может и большое чудо.
Кроме этого за медали поборются наши гребцы - Людмила Лузан (каное-одиночка, 200 м), Юлия Юрийчук и Мария Повх (обе в байдарке-одиночке, 500 м). Все три украинки стартуют с полуфиналов.
Хорошие шансы на олимпийскую награду Токио имеет каратистка Анжелика Терлюга (до 55 кг), которая имеет второй номер олимпийского посева.
В спортивной ходьбе на 20 км также за медали поборются Иван Лосев и Эдуард Забуженко.
Также стоит отметить, что сегодня в квалификации начинают свои выступления в прыжках в высоту Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Ярослава Магучих. И если Левченко в этом сезоне немного сдала, то Магучих имеет лучший результат сезона среди всех участниц - 2.06.
Полное расписание выступлений украинцев ниже:
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Прыжки в высоту, женщины
- 3:10 - квалификация: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко
Спортивная ходьба (20 км), мужчины
- 10:30 - финал: Иван Лосев, Эдуард Забуженко
Прыжки с шестом, женщины
- 13:00 - финал: Марина Килипко
Бег, эстафета 4х400, женщины
- 13:37 - полуфинал: Алина Логвиненко, Екатерина Климюк, Виктория Ткачук, Анна Рыжикова.
ГРЕБЛЯ
Каноэ-одиночка, 200 м, женщины
- 3:44 - полуфинал: Людмила Лузан
Байдарка-одиночка, 500 м, женщины
- 4:05 - полуфинал: Юлия Юрийчук, Мария Повх
БОРЬБА
Вольный стиль, мужчины
- С 5:30 - предварительные схватки, с 12:15 полуфиналы: Василий Михайлов (до 74 кг), Александр Хоцяновский (до 125 кг)
БОКС
Мужчины, до 75 кг
- 9:03 - полуфинал: Александр Хижняк - Эмир Марсиаль
ВЕЛОТРЕК
Кейрин, женщины
- 10:06-10:16 - четвертьфиналы: Елена Старикова, Любовь Басова
ПЯТИБОРЬЕ
Мужчины
- 10.30 - фехтование (рейтинговый раунд): Павел Тимощенко
КАРАТЕ
Кумитэ, женщины
- С 11:00 - предварительные бои, финал в 14:50: Анжелика Терлюга (до 55 кг)