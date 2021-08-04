"Золото", "серебро" и две "бронзы": итоги лучшего для Украины дня на ОИ-2020 в Токио

Сегодняшний день, 4 августа, стал самым успешным для украинских спортсменов на Олимпийских играх-2020. В копилку наград Украины добавились сразу четыре медали - золотая, серебряная и две бронзовых.

Первый гимн Украины в Токио

Сегодня шанс включить украинский гимн в Токио был сразу у двоих борцов греко-римского стиля - Парвиз Насибов (до 67 кг) и Жан Беленюк (до 87 кг).

Первым на ковер вышел Насибов, которому противостоял иранский борец Мохаммадреза Гераи. Первый балл заработал в схватке иранец, но затем наставник Гераи проиграл челлендж и отдал балл Насибову. Но под конец первого периода иранцу удалось взять еще два балла. А на старте второй 3-минутки Насибов пропустил еще одну атаку, которая принесла Гераи еще 4 очка. Далее уже украинская сторона проиграла челлендж, отдав очко соперникам. А на 5-й минуте схватку остановили после очередных заработанных баллов Гераи из-за технического превосходства иранца - 1:9 поражение Насибова.

После схватки украинец был крайне разочарован и особо не радовался "серебру", хотя это стало самым лучшим результатом для представителей Украины в этой весовой категории в истории.

"Конечно, трудно, потому что я хотел большего. То, что я вышел в финал, - радость. Но чемпион один, призеров много. Хотелось стать чемпионом. Не получилось. Подвел как себя, так и близких. Они верили в меня", - отметил Насибов.

Фото: Парвиз Насибов уступил в финале, но завоевал "серебро" ОИ (noc-ukr.org)

Далее была очередь Беленюка. И, хоть и со второй попытки, но Украина получила долгожданное "золото". Украинец отлично тактически подошел к схватке с венгром Виктором Лоринцом, которому до этого ни разу не уступал на соревнования. Беленюк особо не активничал в первом периоде, отдав балл венгру, но во втором периоде включился на полную. Сперва он отыграл балл, а затем после возможности атаковать в партере совершил два наката, заработав еще 4 балла. В итоге очень уверенная победа Беленюка 5:1 и первое "золото" для него в карьере, а для Украины на этой Олимпиаде.

После победы золотой медалист Токио с "желто-синим" флагом на плечах станцевал гопак.

Ukrainian wrestler, Zhan Beleniuk, with some incredible dance moves after winning gold in the #Olympics wresting.



(Oh, and he’s also an MP)pic.twitter.com/Vnipy6DvdU — Ollie Samuels (@OllieSamuels) August 4, 2021

Но даже после победы, на фоне остальных триумфаторов, выглядел Беленюк крайне спокойным, дав волю эмоциям и пустив слезу лишь после ухода с ковра.

"Если честно, я сейчас, наверное, не понимаю, что я сделал. Это был действительно долгий и трудный путь. Я начал заниматься в девять лет. Сейчас мне 30. И наконец это произошло. Я хочу сказать спасибо всем украинцам, спасибо всем, кто поддерживал, кто верил в меня. Было действительно очень сложно временами. Извиняюсь за слезы, но это очень приятные ощущения", - сказал Беленюк.

Также он признался, что и вовсе мог не поехать в Токио из-за травмы.

"Тяжело травмировался за три недели до Олимпийских игр и не знал четко, буду ли я участвовать или нет. И только вера моего тренера в меня дала мне возможность реализовать свою мечту", - добавил борец.

А вот будет ли заканчивать карьеру после достижения главной цели - спортсмен не ответил.

"Я сейчас на эмоциях и не хочу делать громких заявлений. Мне надо все полностью понять. Сейчас я считаю, что мне надо отдохнуть и заниматься своей политической деятельностью. Сейчас я смогу этому посвятить все свое время", - заявил Беленюк.

Женский успех

Добавила положительных эмоций украинцам и поддержала партнеров-борцов Ирина Коляденко (до 62 кг). В матче за "бронзу" она переборола латышку Анастасию Григорьеву 3:1.

"Я уже с ней боролась на лицензионном турнире в финале. Я у нее выиграла с отрывом в десять баллов. Но, конечно, раз на раз не приходится. Спортсменка опытная, но моя молодость дала бой опыту", - отметила после схватки Коляденко.

Фото: Ирина Коляденко завоевала "бронзу" Олимпиады (noc-ukr.org)

Но и на этом не конец успехов украинских спортсменов сегодня в Токио. Историческую первую медаль Украины в артистическом плавании принес дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук. Украинки к финалу шли третьими и сохранили свои позиции, добыв бронзовые медали ОИ-2020. Опередили наши синхронистки представительниц Японии.

После украинки отметили, что эта медаль должна открыть "медальное окно" и для сборной - в пятницу, 6 августа, Украина стартует на командных соревнованиях по артистическому плаванию.

"Соревнования еще не завершено. У нас есть команда, которая также борется. Надеемся, что мы группу зарядили на борьбу", - сказала Савчук.

Фото: Марта Федина и Анастасия Савчук на пьедестале (noc-ukr.org)

С рекордами, но в шаге от медали

Метатель молота Михаил Кохан остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. Причем после второй попытки украинец шел вторым вплоть, метнув на 80.39 метра. Но в пятой попытке его обошли норвежец Эйвинд Хенриксен (81.58) и поляк Павел Файдек (81.53). "Золото" же выиграл еще один метатель молота из Польши Войцех Новицки (82.52).

Но, несмотря на это, выступления Кохан явно может занести в актив. Украинец установил сразу три олимпийских рекорда, став самым молодым финалистом в этом соревновании (ему только 20 лет), самым молодым спортсменом, метнувшим молот за 80 метров, а также самым молодым метателем, занявшим четвертое место.

Фото: Михаил Кохан (facebook.com olympicua)

Надежды на медаль

Успешно квалифицировали в полуфинальные заплывы наши байдарочницы Людмила Лузан (каноэ, 200 м), Юлия Юрийчук и Мария Повх (обе в каяках, 500 м). Кроме этого в четвертьфинал шорт-трека в категории кейринг прошла Елена Старикова.

Ложка дегтя

Украину в марафонском заплыве на 10 км представляла Кристина Панчишко. Но показала она лишь 22 результат из 25 участников, отстав от олимпийской чемпионки бразильянки Анны Чуньи на более чем 8 минут.

Финишировали за пределами пьедестала и украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук в беге на 400 метров с барьерами. Они заняли 5 и 6 места соответственно с результатами 53.48 и 53.79 секунд.

Не смогла зацепиться за выход в медальные схватки в борьбе Татьяна Кот (до 57 кг). Украинка уступила в четвертьфинале американке Хелен Марулис и могла рассчитывать на участие в утешительном турнире, но ее обидчица не пробилась в финал.

В прыжках с вышки (10 метров) София Лыскун завалила вторую и третью попытки и финишировала лишь 28 из 29 участниц.

Еще одна представительница Украины в шорт-треке в категории кейрин Любовь Басова не смогла повторить успех Стариковой и выбыла из соревнований после первого же заезда, заняв последнее место в своем старте.

Также не пробилась в полуфинал заплыва на каноэ-одиночке (200 метров) Анастасия Четверикова. Она прошла вышла во второй этап квалификации, но оттуда завоевать путевку в полуфинал не смогла.

Кроме этого сегодня стало известно о дисквалификации украинского легкоатлета (спортивная ходьба) Назара Коваленко. И все это за день до старта соревнований. Причина - атлет сдал недостаточное количество допинг-проб.

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После сегодняшнего дня Украина занимает 37 место в медальном зачете и 18 по общему количеству медалей. У нас их теперь 11 - 1 "золото", 2 "серебра" и 8 "бронз".

Лидируют в медальном зачете по-прежнему спортсмены из Китая - 32 "золота", 22 "серебра" и 16 "бронз".