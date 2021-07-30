Старт легкой атлетики и четыре медальные надежды Украины: за чем следить сегодня на ОИ
Сегодня, 30 июля, украинские спортсмены поборются еще за четыре медали Олимпийских игр. Всего в Токио в этот день будет разыграно 21 комплект медалей.
Подробнее о расписании выступлений украинских спортсменов - в материале РБК-Украина.
Одна из главных надежд сегодняшнего дня возлагается на Елену Костевич, которая уже имеет одну "бронзу" Олимпиады-2020. В первой части квалификации украинка показала шестой результат. Сегодня во второй части квалификационного раунда ей нужно как минимум остаться в топ-8. А далее - финал. Сейчас в активе Костевич уже четыре олимпийские медали (кроме нынешней "бронзы" она завоевывала золото Афин-2004 и две "бронзы" Лондона-2012).
Также сегодня сборная Украины поборется за медали в мужском фехтовании в шпаге. Шансы на это есть. Тем более, что наш шпажист Игорь Рейзлин уже взял бронзовую медаль ОИ-2020 в индивидуальном разряде.
Кроме этого за награды посоревнуются украинские дзюдоисты - Елизавета Калинина и Яков Хаммо. Это наши последние дзюдоисты в Токио.
Среди не медальных соревнований, то за путевку в полуфинал будет боксировать Анна Лысенко. В соперницах у нее действующая чемпионка мира Бусеназ Сюрменели из Турции.
В плавании в квалификационных заплывах будет плыть бронзовый призер Токио Михаил Романчук (1500 метров вольным стилем).
А еще сегодня стартует легкая атлетика. Подробнее о стартах всех украинцев ниже:
Стрельба
Женщины, пистолет, 25 метров
Украина: Елена Костевич
- Квалификация - 3:00
- Финал - 8:00
Дзюдо
Женщины, 78+ кг
1/16 финала. Елизавета Калинина (Украина) - Соня Ассела (Алжир)
Мужчины, 100+ кг
1/8 финала. Яков Хаммо (Украина) - соперник определится завтра
- Предварительные схватки - 5:00-8:30
- Финальный блок - 11:00-13:50
Фехтование
Мужчины, командный разряд, шпага
- Четвертьфинал. Украина - Китай - 5:25
- Матч за бронзу - 12:30
- Матч за золото - 13:30
Бокс
Женщины, 64-69 кг
- Четвертьфинал. Анна Лысенко (Украина) - Бесеназ Сюрменели (Турция)
Прыжки в воду
Женщины, трамплин 3 метра
Украина: Анна Письменская, Виктория Кесар
- Предварительный раунд - 9:00
Плавание
Украина не представлена
Финалы
- Женщины, 200 метров брассом - 4:51
- Мужчины, 200 метров на спине - 4:50
- Женщины, 100 метров вольным стилем - 4:59
- Мужчины, 200 метров комплексом - 5:16
Квалификационные заплывы
Мужчины, 50 метров вольным стилем:
- Старт Владислава Бухова - 13:14
Мужчины, 1500 метров вольным стилем:
- Старт Сергея Фролова - 14:23
- Старт Михаила Романчука - 14:40
Легкая атлетика
Прыжки в высоту, мужчины
Украина: Андрей Проценко
- Квалификация - 3:15
Метание диска, мужчины
Украина: Никита Нестеренко
- Квалификация - 5:20
Тройной прыжок, женщины
Украина: Ольга Саладуха
- Квалификация - 13:05
Толкание ядра, женщины
Украина: Ольга Гладка
- Квалификация - 13:25
Бег, смешанная эстафета 4х400
Украина: Алина Логвиненко, Катерина Климюк, Александр Погорелко, Никита Барабанов
- Квалификация - 14:12
Мужчины, 10 000 метров
Украина не представлена
- Финал - 14:30
Академическая гребля
Украина не представлена
Женщины, одиночки
- Финал - 3:33
Мужчины, одиночки
- Финал - 3:45
Женщины, восьмерки
- Финал - 4:05
Мужчины, восьмерки
- Финал - 4:25
Гребной слалом
Мужчины, каяки
Украина не представлена
- Полуфинал - 8:00
- Финал - 10:00
Велоспорт
BMX
Украина не представлена
- Мужчины, финал - 5:40
- Женщины, финал - 5:50
Стрельба из лука
Женщины
Украина не представлена
- Начало матчей 1/8 финала - 3:30
- Матч за бронзу - 10:30
- Матч за золото - 10:45
Гимнастика
Женщины, батут
Украина не представлена
- Квалификация - 7:00
- Финал - 8:50
Бадминтон
Микст
Украина не представлена
- Матч за бронзу - 4:30
- Матч за золото - 9:30
Теннис
Мужчины, парный разряд
Украина не представлена
- Матч за бронзу. Крайчек / Сандгрен (США) - Винус / Даниелл (Новая Зеландия) - 9:00
- Матч за золото. Мектич / Павич (Хорватия) - Чилич / Додиг (Хорватия) - ориентировочное начало 13:00
Настольный теннис
Мужчины, одиночный разряд
Украина не представлена
- Матч за бронзу - 14:00
- Матч за золото - 15:00
Трансляции ключевых событий Олимпиады будут вестись на телеканале "UA: Перший", а также сайте "Суспільне спорт".