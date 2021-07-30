Старт легкой атлетики и четыре медальные надежды Украины: за чем следить сегодня на ОИ

Сегодня, 30 июля, украинские спортсмены поборются еще за четыре медали Олимпийских игр . Всего в Токио в этот день будет разыграно 21 комплект медалей.

Одна из главных надежд сегодняшнего дня возлагается на Елену Костевич, которая уже имеет одну "бронзу" Олимпиады-2020. В первой части квалификации украинка показала шестой результат. Сегодня во второй части квалификационного раунда ей нужно как минимум остаться в топ-8. А далее - финал. Сейчас в активе Костевич уже четыре олимпийские медали (кроме нынешней "бронзы" она завоевывала золото Афин-2004 и две "бронзы" Лондона-2012).

Также сегодня сборная Украины поборется за медали в мужском фехтовании в шпаге. Шансы на это есть. Тем более, что наш шпажист Игорь Рейзлин уже взял бронзовую медаль ОИ-2020 в индивидуальном разряде.

Кроме этого за награды посоревнуются украинские дзюдоисты - Елизавета Калинина и Яков Хаммо. Это наши последние дзюдоисты в Токио.

Среди не медальных соревнований, то за путевку в полуфинал будет боксировать Анна Лысенко. В соперницах у нее действующая чемпионка мира Бусеназ Сюрменели из Турции.

В плавании в квалификационных заплывах будет плыть бронзовый призер Токио Михаил Романчук (1500 метров вольным стилем).

А еще сегодня стартует легкая атлетика. Подробнее о стартах всех украинцев ниже:

Стрельба

Женщины, пистолет, 25 метров

Украина: Елена Костевич

Квалификация - 3:00

Финал - 8:00

Дзюдо

Женщины, 78+ кг

1/16 финала. Елизавета Калинина (Украина) - Соня Ассела (Алжир)

Мужчины, 100+ кг

1/8 финала. Яков Хаммо (Украина) - соперник определится завтра

Предварительные схватки - 5:00-8:30

Финальный блок - 11:00-13:50

Фехтование

Мужчины, командный разряд, шпага

Четвертьфинал. Украина - Китай - 5:25

- Китай - 5:25 Матч за бронзу - 12:30

Матч за золото - 13:30

Бокс

Женщины, 64-69 кг

Четвертьфинал. Анна Лысенко (Украина) - Бесеназ Сюрменели (Турция)

Прыжки в воду

Женщины, трамплин 3 метра

Украина: Анна Письменская, Виктория Кесар

Предварительный раунд - 9:00

Плавание

Украина не представлена

Финалы

Женщины, 200 метров брассом - 4:51

Мужчины, 200 метров на спине - 4:50

Женщины, 100 метров вольным стилем - 4:59

Мужчины, 200 метров комплексом - 5:16

Квалификационные заплывы

Мужчины, 50 метров вольным стилем:

Старт Владислава Бухова - 13:14

Мужчины, 1500 метров вольным стилем:

Старт Сергея Фролова - 14:23

Старт Михаила Романчука - 14:40

Легкая атлетика

Прыжки в высоту, мужчины

Украина: Андрей Проценко

Квалификация - 3:15

Метание диска, мужчины

Украина: Никита Нестеренко

Квалификация - 5:20

Тройной прыжок, женщины

Украина: Ольга Саладуха

Квалификация - 13:05

Толкание ядра, женщины

Украина: Ольга Гладка

Квалификация - 13:25

Бег, смешанная эстафета 4х400

Украина: Алина Логвиненко, Катерина Климюк, Александр Погорелко, Никита Барабанов

Квалификация - 14:12

Мужчины, 10 000 метров

Украина не представлена

Финал - 14:30

Академическая гребля

Украина не представлена

Женщины, одиночки

Финал - 3:33

Мужчины, одиночки

Финал - 3:45

Женщины, восьмерки

Финал - 4:05

Мужчины, восьмерки

Финал - 4:25

Гребной слалом

Мужчины, каяки

Украина не представлена

Полуфинал - 8:00

Финал - 10:00

Велоспорт

BMX

Украина не представлена

Мужчины, финал - 5:40

Женщины, финал - 5:50

Стрельба из лука

Женщины

Украина не представлена

Начало матчей 1/8 финала - 3:30

Матч за бронзу - 10:30

Матч за золото - 10:45

Гимнастика

Женщины, батут

Украина не представлена

Квалификация - 7:00

Финал - 8:50

Бадминтон

Микст

Украина не представлена

Матч за бронзу - 4:30

Матч за золото - 9:30

Теннис

Мужчины, парный разряд

Украина не представлена

Матч за бронзу. Крайчек / Сандгрен (США) - Винус / Даниелл (Новая Зеландия) - 9:00

Матч за золото. Мектич / Павич (Хорватия) - Чилич / Додиг (Хорватия) - ориентировочное начало 13:00

Настольный теннис

Мужчины, одиночный разряд

Украина не представлена

Матч за бронзу - 14:00

Матч за золото - 15:00

Трансляции ключевых событий Олимпиады будут вестись на телеканале "UA: Перший", а также сайте "Суспільне спорт".