Старт легкої атлетики та чотири медальні Надії України: за чим слідкувати сьогодні на ОІ
Сьогодні, 30 липня, українські спортсмени поборються ще за чотири медалі Олімпійських ігор. Всього в Токіо в цей день буде розіграно 21 комплект медалей.
Детальніше про розклад виступів українських спортсменів - в матеріалі РБК-Україна.
Одна з головних надій сьогоднішнього дня покладається на Олену Костевич, яка вже має одну "бронзу" Олімпіади-2020. У першій частині кваліфікації українка показала шостий результат. Сьогодні у другій частині кваліфікаційного раунду їй потрібно як мінімум залишитися в топ-8. А далі - фінал. Зараз в активі Костевич вже чотири олімпійські медалі (крім нинішньої "бронзи" вона завойовувала золото Афін-2004 і дві "бронзи" Лондона-2012).
Також сьогодні збірна України побореться за медалі в чоловічому фехтуванні в шпазі. Шанси на це є. Тим більше, що наш шпажист ігор Рейзлін вже взяв бронзову медаль ОІ - 2020 в індивідуальному розряді.
Крім цього за нагороди позмагаються українські дзюдоїсти-Єлизавета Калініна і Яків Хаммо. Це наші останні дзюдоїсти в Токіо.
Серед не медальних змагань, то за путівку до півфіналу боксуватиме Ганна Лисенко. У суперницях у неї чинна чемпіонка світу Бусеназ Сюрменелі з Туреччини.
У плаванні в кваліфікаційних запливах буде плисти бронзовий призер Токіо Михайло Романчук (1500 метрів вільним стилем).
А ще сьогодні стартує Легка атлетика. Детальніше про старти всіх українців нижче:
Стрільба
Жінки, пістолет, 25 метрів
Україна: Олена Костевич
- Кваліфікація-3:00
- Фінал-8:00
Дзюдо
Жінки, 78 + кг
1/16 фіналу. Єлизавета Калініна (Україна) - Соня Ассела (Алжир)
Чоловіки, 100 + кг
1/8 фіналу. Яків Хаммо (Україна) - суперник визначиться завтра
- Попередні сутички-5:00-8:30
- Фінальний блок - 11:00-13: 50
Фехтування
Чоловіки, командний розряд, шпага
- Чвертьфінал. Україна - Китай-5:25
- Матч за бронзу - 12:30
- Матч за золото - 13:30
Бокс
Жінки, 64-69 кг
- Чвертьфінал. Анна Лисенко (Україна) - Бесеназ Сюрменелі (Туреччина)
Стрибки у воду
Жінки, трамплін 3 метри
Україна: Анна Письменська, Вікторія Кесар
- Попередній раунд-9:00
Плавання
Україна не представлена
Фінал
- Жінки, 200 метрів брасом - 4:51
- Чоловіки, 200 метрів на спині - 4:50
- Жінки, 100 метрів вільним стилем - 4:59
- Чоловіки, 200 метрів комплексом - 5:16
Кваліфікаційні запливи
Чоловіки, 50 метрів вільним стилем:
- Старт Владислава Бухова - 13:14
Чоловіки, 1500 метрів вільним стилем:
- Старт Сергія Фролова - 14:23
- Старт Михайла Романчука - 14:40
Легка атлетика
Стрибки у висоту, чоловіки
Україна: Андрій Проценко
- Кваліфікація - 3:15
Метання диска, чоловіки
Україна: Микита Нестеренко
- Кваліфікація - 5:20
Потрійний стрибок, жінки
Україна: Ольга Саладуха
- Кваліфікація - 13:05
Штовхання ядра, жінки
Україна: Ольга Гладка
- Кваліфікація - 13:25
БІГ, змішана естафета 4х400
Україна: Аліна Логвиненко, Катерина Климюк, Олександр Погорілко, Микита Барабанов
- Кваліфікація - 14:12
Чоловіки, 10 000 метрів
Україна не представлена
- Фінал - 14:30
Академічне веслування
Україна не представлена
Жінки, одинаки
- Фінал - 3:33
Чоловіки, одинаки
- Фінал - 3:45
Жінки, вісімки
- Фінал - 4:05
Чоловіки, вісімки
- Фінал - 4:25
Гребний слалом
Чоловіки, каяки
Україна не представлена
- Півфінал - 8:00
- Фінал - 10:00
Велоспорт
BMX
Україна не представлена
- Чоловіки, фінал - 5:40
- Жінки, фінал - 5:50
Стрільба з лука
Жінка
Україна не представлена
- Початок матчів 1/8 фіналу - 3:30
- Матч за бронзу - 10:30
- Матч за золото - 10:45
Гімнастика
Жінки, батут
Україна не представлена
- Кваліфікація - 7:00
- Фінал - 8:50
Бадмінтон
Мікст
Україна не представлена
- Матч за бронзу - 4:30
- Матч за золото - 9:30
Теніс
Чоловіки, Парний розряд
Україна не представлена
- Матч за бронзу. Крайчек / Сандгрен (США) - Вінус / Даніелл ( Нова Зеландія) - 9:00
- Матч за золото. Мектич / Павич (Хорватія) - Чиліч / Додіг ( Хорватія) - орієнтовний початок 13:00
Настільний теніс
Чоловіки, Одиночний розряд
Україна не представлена
- Матч за бронзу - 14:00
- Матч за золото - 15:00
Трансляції ключових подій Олімпіади вестимуться на телеканалі "UA: Перший", а також сайті "Суспільне спорт".