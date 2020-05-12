Старое руководство ОПЗ завышало финансовые показатели, - Синица

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Предприятие нарастило огромные долги, а из-за проблем с поставками сырья ОПЗ и вовсе ушел в простой в апреле 2018 года

Предыдущий менеджмент Одесского припортового завода искусственно завышал финансовые показатели, чтобы показать прибыльность работы предприятия, когда на самом деле завод получил убыток в 70 млн грн. Об этом заявил и.о. директора ОПЗ Николай Синица в интервью "Цензор.Нет", передает РБК-Украина.

По словам Синицы, после назначения нового руководства ОПЗ, было решено провести проверку бухгалтерии предыдущей администрации.

"Тогда стало ясно, что старое руководство ОПЗ искусственно завышало показатели. Из-за манипуляций создавалось впечатление, что завод получил годовую прибыль в 3 млн грн, хотя на самом деле был убыток в 70 млн грн", - сообщил он.

Работа старого менеджмента принесла предприятию и другие проблемы. Предприятие нарастило огромные долги, а из-за проблем с поставками сырья ОПЗ и вовсе ушел в простой в апреле 2018 года.

"Я не могу отвечать за работу прошлого менеджмента, но в период 2015-2019 годов задолженность завода увеличилась с 2,9 млрд грн до 10,3 млрд грн", - сказал Синица.

Основными кредиторами ОПЗ остаются холдинг Ostchem и НАК "Нафтогаз". Долги перед ними составляют $250 и $100 млн соответственно.

К остановке предприятия привело невыполнение договорных условий партнером, контракт с которым был заключен при содействии экс-руководителя ОПЗ Николая Щурикова.

"При поддержке Щурикова был подписан контракт на давальческую сырьевую переработку. Из-за невыполнения договорных условий со стороны партнера, работа завода полностью остановилась 30 апреля 2018 года. Против Щурикова возбуждено уголовное производство за совершение криминального правонарушения по ч.5 ст 191 УК", - добавил Синица.

Как сообщал Синица, возобновление работы завода принесло в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды более 260 млн грн налогов и сборов, что стало лучшим результатом с 2016 года.