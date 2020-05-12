Старе керівництво ОПЗ завищувало фінансові показники, - Синиця

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підприємство наростило величезні борги, а через проблеми з поставками сировини ОПЗ і зовсім пішло у простій у квітні 2018 року

Попередній менеджмент Одеського припортового заводу штучно завищував фінансові показники, щоб показати прибутковість роботи підприємства, коли насправді завод отримав збиток в 70 млн грн. Про це заявив в.о. директора ОПЗ Микола Синиця в інтерв'ю "Цензор.Нет", передає РБК-Україна.

За словами Синиці, після призначення нового керівництва ОПЗ, було вирішено провести перевірку бухгалтерії попередньої адміністрації.

"Тоді стало ясно, що старе керівництво ОПЗ штучно завищувало показники. Через маніпуляції складалося враження, що завод отримав річний прибуток в 3 млн грн, хоча насправді був збиток в 70 млн грн", - повідомив він.

Робота старого менеджменту принесла підприємству й інші проблеми. Підприємство наростило величезні борги, а через проблеми з поставками сировини ОПЗ і зовсім пішов в простій у квітні 2018 року.

"Я не можу відповідати за роботу минулого менеджменту, але в період 2015-2019 років заборгованість заводу збільшилася з 2,9 млрд грн до 10,3 млрд грн", - сказав Синиця.

Основними кредиторами ОПЗ залишаються холдинг Ostchem і НАК "Нафтогаз". Борги перед ними складають $250 і $100 млн відповідно.

До зупинки підприємства призвело невиконання договірних умов партнером, контракт з яким був укладений за сприяння екс-керівника ОПЗ Миколи Щурикова.

"За підтримки Щурикова був підписаний контракт на давальницьку сировинну переробку. Через невиконання договірних умов з боку партнера, робота заводу повністю зупинилася 30 квітня 2018 року. Проти Щурикова порушено кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст.191 КК", - додав Синиця.

Як повідомляв Синиця, відновлення роботи заводу принесло в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди понад 260 млн грн податків і зборів, що стало кращим результатом з 2016 року.