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Фонд госимущества инициирует увольнение руководства ОПЗ

Новости » Экономика    12.08.2019 - 15:04
Фонд госимущества инициирует увольнение руководства ОПЗ
Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

Сменить руководство могут в ближайшее время

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров инициирует увольнения руководства Одесского припортового завода. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Трубаров, ОПЗ фактически простаивал два года и увеличивал задолженность по заработной плате.

"...нормальная практика, когда государство усиливает свое влияние на подчиненных ему предприятиях, в том числе, и сменой руководства, если оно не справляется с возложенными обязанностями", - добавил он.

Он также отметил, что конкурс по отбору давальца для запуска завода вызывает вопросы у Фонда государственного имущества и правоохранителей. 

Фонд госимущества инициирует увольнение руководства ОПЗ

По данным РБК-Украина, смену руководства завода могут утвердить уже на следующем заседании Кабинета министров.

В то же время первый заместитель директора ПАО "Одесский припортовый завод" Николай Щуриков на своей странице в Facebook сообщил 11 августа, глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров направил документы в Кабинет министров на смену руководителя ОПЗ.

Фонд госимущества инициирует увольнение руководства ОПЗ

Как сообщало РБК-Украина, в начале августа Одесский припортовый завод (ОПЗ) запустил производство аммиака и карбамида после простоя, длившегося больше года. ОПЗ восстанавливает производство на условиях соглашения о переработке давальческого сырья с компанией "Агро Газ Трейдинг".

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