Стародубцева вилітає з WTA 1000 у Монреалі після поразки від Таусон

Третє коло стало останнім для українки

У матчі 1/16 фіналу Стародубцева зустрілася з 19-ю ракеткою світу - представницею Данії Кларою Таусон.

Це була їхня перша особиста зустріч. Українка не змогла стримати тиск фаворитки: у першому сеті ще мала певні шанси (3:6), але в другій партії повністю віддала ініціативу суперниці - 0:6. Загальна тривалість поєдинку склала 1 годину 14 хвилин.

За підсумками матчу Стародубцева виграла 26% очок на прийомі та 43% на власній подачі. Для порівняння, у Таусон ці показники склали відповідно 57% і 74%.

Вражаючий старт, але складна суперниця

Стародубцева почала турнір з перемоги над китайською тенісисткою Ван Яфань, яку здолала у трьохсетовому поєдинку тривалістю 3,5 години. У другому колі українка впевнено взяла реванш у польки Магдалени Френх, якій до цього двічі поступалася, зокрема тиждень тому у Вашингтоні.

Втім, матч третього кола проти найрейтинговішої суперниці став надто складним випробуванням.

Інші українки продовжують боротьбу

У четвертий раунд турніру вже пробилися Марта Костюк і Даяна Ястремська. Костюк зустрінеться з американкою Маккартні Кесслер, а Ястремська з представницею Казахстану Єлєною Рибакіною.

Свою гру третього кола також проведе Еліна Світоліна у ніч на 2 серпня вона вийде на корт проти "нейтральної" Анни Калінської.