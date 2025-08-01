Світоліна і Стародубцева зіграють на супертурнірі в Канаді: які прогнози та де дивитися матчі сьогодні

Слідом за Мартою Костюк та Даяною Ястремською, які напередодні успішно подолали 3-тє коло турніру WTA 1000 в канадському Монреалі, сьогодні свої матчі цього раунду проведуть ще дві вітчизняні тенісистки – Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.

Які прогнози та де і коли дивитися матчі - підкаже РБК-Україна .

У Стародубцеву ніхто не вирить

Першою на корт вийде Стародубцева. Четверта ракетка України та 73-тя в світовому рейтингу вона зіграє з данкою Кларою Таусон (№ 19 WTA). Цей поєдинок розпочнеться не раніше 19:30 за київським часом.

Обидві тенісистки вперше беруть участь в канадському турнірі. Раніше вони між собою не зустрічалися. В майбутньому матчі букмекери віддають значну перевагу данській спортсменці. Ставки на її успіх приймаються в діапазоні - 1,28-1,32. Тоді як перемога українки оцінюється в 3,40-3,75.

Переможниця матчу в наступному колі зустрінеться з кращою в парі Єва Лис (Німеччина) - Іга Свьонтек (Польща).

Чергова "нейтралка" для Світоліної

Лідерка українського тенісу та 13-та ракетка світу Світоліна у попередньому колі обіграла "нейтральну" росіянку Каміллу Рахімову, а тепер вийде проти іншої безпрапорної суперниці – Анни Калінської (№31 WTA). Цей поєдинок стартує не раніше 2:30 за Києвом.

Раніше Світоліна двічі зустрічалася з Калінською та в обох матчах святкувала перемогу. Востаннє тенісистки перетинались у лютому в Дубаї, де українка була сильнішою.

І в майбутньому протистоянні фахівці бачать українку явною фавориткою. На її перемогу виставляють коефіцієнти – 1,32-1,36. Шанси Калінської оцінюють у – 3,20-3,25.

Переможниця протистояння в четвертому раунді побореться або проти американки Аманди Анісімової, або проти Емми Радукану з Великої Британії.

Де дивитися матчі

Розклад ігор українок 1 серпня

Не раніше 19:30, Юлія Стародубцева – Клара Таусон

Не раніше 2:30, Еліна Світоліна – Анна Калінська

Офіційним транслятором турніру WTA 1000 у Монреалі в Україні є Setanta Sports. Матчі у прямому ефірі будуть доступні на OTT-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports+.