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Світоліна зустрілась з українськими дітьми, повернутими з окупації та депортації, - ОП

Україна, Понеділок 21 липня 2025 13:59
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Світоліна зустрілась з українськими дітьми, повернутими з окупації та депортації, - ОП Фото: Еліна Світоліна зустрілась з українськими дітьми (t.me/ermaka2022)
Автор: Юлія Бойко

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA відбулася зустріч з амбасадоркою ініціативи, тенісисткою Еліною Світоліною. Вона зустрілась з дітьми, яких вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та з депортації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, тренування Еліна провела з відомим українським колишнім тенісистом, а нині військовим, Сергієм Стаховським.

"Подія об’єднала командні ігри, базові тенісні вправи та тепле, невимушене спілкування. Спільна гра, фізична активність і тепла атмосфера допомагає відновити довіру, зняти напругу, повернути відчуття дитинства. І найголовніше - нагадують: вони не самі, і поруч є люди, які підтримують", - зазначив Єрмак.
Світоліна зустрілась з українськими дітьми, повернутими з окупації та депортації, - ОП
Еліна Світоліна та Сергій Стаховський зустрілися з дітьми, повернутими з окупації та депортації (t.me/ermaka2022)

За його словами, Україна працює не лише над поверненням дітей додому.

"Прагнемо, щоб кожен із них відчув, що вдома його чекають - і що тут знову можна радіти, навчатися, мріяти й будувати майбутнє. Дякую Еліні Світоліній та Сергію Стаховському за щедрість серця, час і турботу, які вони подарували дітям", - додав він.

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Еліна Світоліна Біженці Діти
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