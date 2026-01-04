ua en ru
Стармер зробив публічну заяву після подій у Венесуелі

Британія, Неділя 04 січня 2026 05:00
UA EN RU
Стармер зробив публічну заяву після подій у Венесуелі Фото: Кір Стармер (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Велика Британія публічно підтримала мирний і демократичний перехід влади у Венесуелі до легітимного уряду, що відображає волю народу, після повідомлень про падіння режиму Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем'єр-міністра Кіра Стармера в мережі Х.

Позиція Лондона щодо подій у Венесуелі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що Лондон давно виступає за передачу влади у Венесуелі та не визнавав Мадуро легітимним президентом.

За його словами, найближчими днями уряд Великої Британії обговорить розвиток ситуації з американськими партнерами, прагнучи "безпечного і мирного передання влади легітимному уряду, який відображатиме волю венесуельського народу".

Пряма мова Стармера: "Велика Британія вже давно підтримує передачу влади у Венесуелі. Ми вважали Мадуро нелегітимним президентом і не ллємо сліз з приводу кінця його режиму. Сьогодні вранці я ще раз підтвердив свою підтримку міжнародного права. Найближчими днями уряд Великої Британії обговорить розвиток ситуації з американськими колегами, оскільки ми прагнемо безпечного і мирного передання влади легітимному уряду, який відображатиме волю венесуельського народу".

Значення заяв Стармера для Венесуели

Підтримка Лондона відображає прагнення Великої Британії до стабільності в регіоні та наголошує на необхідності дотримання міжнародного права під час зміни влади.

Британія має намір тісно координувати дії зі США та іншими партнерами для забезпечення безпечного і прозорого переходу влади у Венесуелі, гарантуючи, що новий склад уряду буде легітимним і представницьким для народу країни.

Нагадуємо, що президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі X повідомив, що Едмундо Гонсалес, за підрахунками опозиції, може стати новим президентом Венесуели після перемоги на виборах 2024 року,

Зазначимо, що віцепрезидент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що країна ніколи не стане колонією чужої держави, а також закликала США повернути на батьківщину президента Ніколаса Мадуро.

