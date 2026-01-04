Стармер зробив публічну заяву після подій у Венесуелі

Велика Британія публічно підтримала мирний і демократичний перехід влади у Венесуелі до легітимного уряду, що відображає волю народу, після повідомлень про падіння режиму Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем'єр-міністра Кіра Стармера в мережі Х.

Позиція Лондона щодо подій у Венесуелі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що Лондон давно виступає за передачу влади у Венесуелі та не визнавав Мадуро легітимним президентом.

За його словами, найближчими днями уряд Великої Британії обговорить розвиток ситуації з американськими партнерами, прагнучи "безпечного і мирного передання влади легітимному уряду, який відображатиме волю венесуельського народу".

Пряма мова Стармера: "Велика Британія вже давно підтримує передачу влади у Венесуелі. Ми вважали Мадуро нелегітимним президентом і не ллємо сліз з приводу кінця його режиму. Сьогодні вранці я ще раз підтвердив свою підтримку міжнародного права. Найближчими днями уряд Великої Британії обговорить розвиток ситуації з американськими колегами, оскільки ми прагнемо безпечного і мирного передання влади легітимному уряду, який відображатиме волю венесуельського народу".

Значення заяв Стармера для Венесуели

Підтримка Лондона відображає прагнення Великої Британії до стабільності в регіоні та наголошує на необхідності дотримання міжнародного права під час зміни влади.

Британія має намір тісно координувати дії зі США та іншими партнерами для забезпечення безпечного і прозорого переходу влади у Венесуелі, гарантуючи, що новий склад уряду буде легітимним і представницьким для народу країни.