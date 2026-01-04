ua en ru
Стармер сделал публичное заявление после событий в Венесуэле

Британия, Воскресенье 04 января 2026 05:00
Стармер сделал публичное заявление после событий в Венесуэле Фото: Кир Стармер (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Великобритания публично поддержала мирный и демократический переход власти в Венесуэле к легитимному правительству, отражающему волю народа, после сообщений о падении режима Николаса Мадуро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Кира Стармера в сети Х.

Позиция Лондона касательно событий в Венесуэле

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что Лондон давно выступает за передачу власти в Венесуэле и не признавал Мадуро легитимным президентом.

По его словам, в ближайшие дни правительство Великобритании обсудит развитие ситуации с американскими партнерами, стремясь к "безопасной и мирной передаче власти легитимному правительству, которое будет отражать волю венесуэльского народа".

Прямая речь Стармера: "Великобритания уже давно поддерживает передачу власти в Венесуэле. Мы считали Мадуро нелегитимным президентом и не льем слез по поводу конца его режима. Сегодня утром я еще раз подтвердил свою поддержку международного права. В ближайшие дни правительство Великобритании обсудит развитие ситуации с американскими коллегами, поскольку мы стремимся к безопасной и мирной передаче власти легитимному правительству, которое будет отражать волю венесуэльского народа".

Значение заявлений Стармера для Венесуэлы

Поддержка Лондона отражает стремление Великобритании к стабильности в регионе и подчеркивает необходимость соблюдения международного права при смене власти.

Британия намерена тесно координировать действия с США и другими партнерами для обеспечения безопасного и прозрачного перехода власти в Венесуэле, гарантируя, что новый состав правительства будет легитимным и представительным для народа страны.

Напоминаем, что президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X сообщил, что Эдмундо Гонсалес, по подсчетам оппозиции, может стать новым президентом Венесуэлы после победы на выборах 2024 года,

Отметим, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна никогда не станет колонией чужого государства, а также призвала США вернуть на родину президента Николаса Мадуро.

Венесуэла Великобритания
