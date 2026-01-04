ua en ru
Нд, 04 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Хто може очолити Венесуелу після Мадуро: Макрон озвучив свою версію

Венесуела, Неділя 04 січня 2026 00:30
UA EN RU
Хто може очолити Венесуелу після Мадуро: Макрон озвучив свою версію Фото: опозиціонери Марія Коріна Мачадо та Едмундо Гонсалес (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президентом Венесуели може стати Едмундо Гонсалес, який у 2024 році, за підрахунками опозиційних сил, виграв президентські вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Франції Еммануеля Макрона в соцмережі Х.

Макрон вважає, що новим лідером Венесуели може стати опозиціонер Едмундо Гонсалес.

На думку президента Франції, перехідний період, що розпочинається, має бути мирним, демократичним і поважним до волі венесуельського народу.

"Ми сподіваємося, що президент Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний у 2024 році, зможе забезпечити цей перехід якомога швидше. Наразі я веду переговори з нашими партнерами в регіоні", - написав він.

Макрон додав, що Франція повністю мобілізована та пильна, зокрема, щоб гарантувати безпеку своїх громадян у ці години невизначеності.

Пізніше Еммануель Макрон зробив у соцмережі Х ще один допис, де зазначив, що розмовляв із представницею опозиції Марією Коріна Мачадо і повністю підтримав її заклик до звільнення та захисту політичних в'язнів режиму Ніколаса Мадуро.

"Як і всі венесуельці, вона може розраховувати на підтримку Франції у відстоюванні мирного, демократичного переходу, який повністю поважає суверенну волю венесуельського народу", - зазначив він.

Раніше ЗМІ писали, що ситуація у Венесуелі після захоплення військами США диктатора Ніколаса Мадуро може піти трьома шляхами: "конституційна" передача влади, військовий переворот або дезінтеграція режиму.

Венесуельська опозиція вважає законним президентом країни політика Едмундо Гонсалеса, який перебуває у вигнанні.

Що сталось у Венесуелі

Нагадаємо, в ніч з 2 на 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели - Каракасу. У різних районах міста було чути вибухи. Цілями для ударів стали урядові будівлі та військові бази Венесуели.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели, заявивши про її успішне завершення. За його словами, диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.

Детальніше про операцію США проти Венесуели - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Венесуела Николас Мадуро Еммануель Макрон
Новини
До Парижу 48 годин. Радники "коаліції охочих" обговорювали у Києві мирний план: головне
До Парижу 48 годин. Радники "коаліції охочих" обговорювали у Києві мирний план: головне
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем