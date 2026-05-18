Стармер признался, планирует ли уходить с должности после проигрыша на выборах

18:32 18.05.2026 Пн
Какова первоочередная задача для главы британского правительства?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Премьер-министр Британии Кир Стармер не планирует покидать пост из-за внутрипартийного давления после поражения на местных выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На вопрос журналистов в Лондоне о том, действительно ли его премьерство подходит к концу, глава правительства ответил, что у него еще много работы на своей должности. Стармер также подчеркнул, что стремится побороться за кресло премьера на следующих всеобщих выборах.

"Я уже говорил, не знаю сколько раз, что не собираюсь идти. Я твердо убежден, что должен служить людям, которые избрали меня на эту должность", - подчеркнул он.

Премьер-министр признал серьезные вызовы, которые встали перед его политической силой. Вместе с тем он заверил, что не будет поддаваться внутрипартийному давлению и отказался объявлять свой "график отставки".

По словам Стармера, после объявления результатов первоочередной задачей для него является изменение ситуации и убеждение, что его внимание сосредоточено на правильном месте.

Кризис в правительстве Великобритании

Напомним, внутриполитическая ситуация вокруг Кира Стармера обострилась в этом месяце после разгромного поражения Лейбористской партии на местных выборах.

Тогда глава британского правительства официально взял на себя ответственность за провал на выборах, однако категорически отказался добровольно уходить в отставку.

Позже экс-министр здравоохранения Британии Уэс Стритинг официально бросил вызов Стармеру и заявил о намерении баллотироваться на пост лидера Лейбористской партии в случае объявления внутрипартийных выборов.

Отметим, 16 мая министр здравоохранения Уэс Стритинг подал в подставку - он заявил, что потерял доверие к Стармеру. Он стал первым членом правительства, который покинул команду после провала лейбористов на местных выборах.

