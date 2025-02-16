Стармер приєднається до саміту Макрона у Парижі, а потім поїде до Трампа, - The Guardian

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер приєднається до європейського саміту, який скликає президент Франції Еммануель Макрон. Пізніше він поїде в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У суботу, 15 лютого, в уряді Британії підтвердили, що поінформовані про запланований саміт. Як зазначає видання, офіційні особи Британії дали зрозуміти, що Стармер візьме участь у саміті і відвезе повідомлення з Парижа до Вашингтона цього тижня, де він зустрінеться з президентом Дональдом Трампом.

Британські джерела також повідомили, що, на їхню думку, серед запрошених Макроном до Парижа будуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також лідери Німеччини, Італії, Великої Британії та Польщі.

"Для нашої національної безпеки це момент, який випадає раз на покоління, коли ми стикаємося з реальністю сучасного світу і загрозою з боку Росії. Очевидно, що Європа повинна відігравати більшу роль в НАТО, оскільки ми працюємо зі США над забезпеченням майбутнього України і протидією загрозі з боку Росії", - сказав Стармер раніше.

Він додав, що Британія працюватиме над тим, щоб забезпечити єдність США і Європи.