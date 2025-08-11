Стармер застеріг Трампа: не довіряйте Путіну

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер застеріг президента США Дональда Трампа про те, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Відповідаючи на питання, чи вважає Стармер, що Путіну можна довіряти, речник британського прем'єра сказав: "Ніколи не довіряйте президенту Путіну настільки, наскільки це можливо, але ми, очевидно, підтримуватимемо Україну".

Він додав, що Британія підтримуватиме Трампа та європейські країни, коли розпочинаємо переговори з Путіним.

"Але саме тому ми й очолюємо цю роботу над "коаліцією рішучих", бо будь-яке припинення вогню, як я вже казав, не може бути просто можливістю для президента Путіна піти, переозброїтися, зміцнитися, а потім знову піти", - зазначив речник.