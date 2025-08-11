Стармер застеріг Трампа: не довіряйте Путіну
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер застеріг президента США Дональда Трампа про те, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Відповідаючи на питання, чи вважає Стармер, що Путіну можна довіряти, речник британського прем'єра сказав: "Ніколи не довіряйте президенту Путіну настільки, наскільки це можливо, але ми, очевидно, підтримуватимемо Україну".
Він додав, що Британія підтримуватиме Трампа та європейські країни, коли розпочинаємо переговори з Путіним.
"Але саме тому ми й очолюємо цю роботу над "коаліцією рішучих", бо будь-яке припинення вогню, як я вже казав, не може бути просто можливістю для президента Путіна піти, переозброїтися, зміцнитися, а потім знову піти", - зазначив речник.
Зустріч Трампа з Путіним
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Сьогодні президент США заявив, що він планує вимагати від Путіна, щоб той припинив війну.
Трамп прагне на майбутній зустрічі з російським диктатором досягти угоди про припинення вогню в Україні.
Більше про те, чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.