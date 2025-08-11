ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Стармер застеріг Трампа: не довіряйте Путіну

Понеділок 11 серпня 2025 22:15
UA EN RU
Стармер застеріг Трампа: не довіряйте Путіну Фото: прем'єр Британії Кір Стармер та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер застеріг президента США Дональда Трампа про те, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Відповідаючи на питання, чи вважає Стармер, що Путіну можна довіряти, речник британського прем'єра сказав: "Ніколи не довіряйте президенту Путіну настільки, наскільки це можливо, але ми, очевидно, підтримуватимемо Україну".

Він додав, що Британія підтримуватиме Трампа та європейські країни, коли розпочинаємо переговори з Путіним.

"Але саме тому ми й очолюємо цю роботу над "коаліцією рішучих", бо будь-яке припинення вогню, як я вже казав, не може бути просто можливістю для президента Путіна піти, переозброїтися, зміцнитися, а потім знову піти", - зазначив речник.

Зустріч Трампа з Путіним

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Сьогодні президент США заявив, що він планує вимагати від Путіна, щоб той припинив війну.

Трамп прагне на майбутній зустрічі з російським диктатором досягти угоди про припинення вогню в Україні.

Більше про те, чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Сполучені Штати Америки Великобританія Дональд Трамп Кір Стармер Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
Трамп про очікування від зустрічі з Путіним: я б хотів бачити припинення вогню
Трамп про очікування від зустрічі з Путіним: я б хотів бачити припинення вогню
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні