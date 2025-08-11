Стармер предостерег Трампа: не доверяйте Путину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предостерег президента США Дональда Трампа о том, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Отвечая на вопрос, считает ли Стармер, что Путину можно доверять, представитель британского премьера сказал: "Никогда не доверяйте президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы, очевидно, будем поддерживать Украину".
Он добавил, что Великобритания будет поддерживать Трампа и европейские страны, когда начнутся переговоры с Путиным.
"Но именно поэтому мы и возглавляем эту работу над "коалицией решительных", потому что любое прекращение огня, как я уже говорил, не может быть просто возможностью для президента Путина уйти, перевооружиться, укрепиться, а потом снова уйти", - отметил спикер.
Встреча Трампа с Путиным
Напомним, в пятницу, 15 августа, должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Сегодня президент США заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.
Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором достичь соглашения о прекращении огня в Украине.
