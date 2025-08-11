ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стармер предостерег Трампа: не доверяйте Путину

Понедельник 11 августа 2025 22:15
UA EN RU
Стармер предостерег Трампа: не доверяйте Путину Фото: премьер Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предостерег президента США Дональда Трампа о том, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Отвечая на вопрос, считает ли Стармер, что Путину можно доверять, представитель британского премьера сказал: "Никогда не доверяйте президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы, очевидно, будем поддерживать Украину".

Он добавил, что Великобритания будет поддерживать Трампа и европейские страны, когда начнутся переговоры с Путиным.

"Но именно поэтому мы и возглавляем эту работу над "коалицией решительных", потому что любое прекращение огня, как я уже говорил, не может быть просто возможностью для президента Путина уйти, перевооружиться, укрепиться, а потом снова уйти", - отметил спикер.

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, в пятницу, 15 августа, должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Сегодня президент США заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.

Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором достичь соглашения о прекращении огня в Украине.

Больше о том, чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Великобритания Дональд Трамп Кир Стармер Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным: я бы хотел видеть прекращение огня
Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным: я бы хотел видеть прекращение огня
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине