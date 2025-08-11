Стармер предостерег Трампа: не доверяйте Путину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предостерег президента США Дональда Трампа о том, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Отвечая на вопрос, считает ли Стармер, что Путину можно доверять, представитель британского премьера сказал: "Никогда не доверяйте президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы, очевидно, будем поддерживать Украину".

Он добавил, что Великобритания будет поддерживать Трампа и европейские страны, когда начнутся переговоры с Путиным.

"Но именно поэтому мы и возглавляем эту работу над "коалицией решительных", потому что любое прекращение огня, как я уже говорил, не может быть просто возможностью для президента Путина уйти, перевооружиться, укрепиться, а потом снова уйти", - отметил спикер.