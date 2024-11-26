Британія надала Україні ще "десятки" ракет Storm Shadows, - Bloomberg

Уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Постачання відбулося до рішення Лондона скасувати обмеження для ЗСУ на використання даного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними західного інформаційного агентства, Storm Shadow були надіслані Києву до нещодавнього рішення Сполучених Штатів Америки та Британії дозволити Україні запускати далекобійні ракети по цілях у Росії.

Як розповіли Bloomberg особи, обізнані з цим питанням, йдеться про передачу українській стороні "десятків крилатих ракет Storm Shadow".

Між тим співрозмовники американського інформагентства відмовилися повідомити, коли саме прибули ракети, або назвати точну кількість, пославшись на безпекові питання.

Передача нової партії Storm Shadow для України з боку Лондона відбулася вперше за прем'єрства у Британії Кіра Стармера, який пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у відсічі військовій агресії Росії.

"Поставки, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності", - розповіли Bloomberg особи на умовах анонімності.

Використання Україною Storm Shadow по території РФ

Нагадаємо, минулого тижня в західній пресі повідомили, що Сили оборони України вперше випустили британські ракети Storm Shadow по цілях на території Росії.

23 листопада видання Global Defense написало, що в результаті українських ударів ракетами Storm Shadow по Мар'їно у Курській області, а саме по російському підземному військовому командному пункті, загинули 500 солдатів КНДР та російські офіцери.

Варто додати, що це відбулося через день після запуску ЗСУ тактичних ракетних систем американського виробництва (ATACMS) по військовому об'єкту у Брянській області.

Нагадаємо також, раніше ЗСУ використали Storm Shadow проти російських цілей у Чорному морі.

Зняття "табу" щодо ударів західними ракетами

Офіційні особи урядів США та Британії заявили, що рішення Лондона та Вашингтона дозволити завдання ударів по цілях у країні-агресорці РФ, про які давно просив Київ, стали відповіддю на розгортання Кремлем північнокорейських військ для війни проти України.

За даними ЗМІ, цей крок також розглядається як спосіб для чинного президента США Джо Байдена та його союзників зміцнити позиції України в будь-яких переговорах з Москвою. Можливість їх розглядається на тлі обіцянок обраного президента у Штатах Дональд Трамп швидко припинити війну між РФ та Україною.

Довідка: Storm Shadows є ракетами з повітряним пуском із точним наведенням із дальністю понад 250 кілометрів. При польоті вони можуть рухатися близько до землі на високих швидкостях, використовуючи комбінацію так званої інерціальної навігації з системою глобального позиціонування та навігації за рельєфом місцевості.

Уряд Великої Британії не розкривав, скільки ракет Storm Shadow він надав Україні під час широкомасштабної війни. Востаннє Міністерство оборони Британії підтверджувало постачання цих ракет в Україну в квітні, коли главою уряду був Ріші Сунак.