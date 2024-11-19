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Прем'єр Британії звернувся до Путіна: припиняй війну, йди з України

Вівторок 19 листопада 2024 21:04
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Прем'єр Британії звернувся до Путіна: припиняй війну, йди з України Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну та вивести свої війська з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Британський прем'єр заявив, що "безвідповідальна риторика" Путіна щодо ядерної зброї "не зупинить нашу підтримку України".

Ми зараз на 1000-му дні конфлікту, це 1000 днів російської агресії, 1000 днів жертв в Україні. Ми були з Україною з самого початку. Я подвоїв свій чіткий сигнал про те, що ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для перемоги у цій війні проти Путіна", - зазначив Стармер.

У прямому зверненні до російського диктатора Стармер сказав: "У 1000-й день незаконної війни Росії в Україні я знову кажу: Припиняй війну, забирайся з України".

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не планує розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас він закликав союзників подвоїти зусилля щодо зміцнення підтримки України.

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