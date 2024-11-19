Прем'єр Британії звернувся до Путіна: припиняй війну, йди з України

Британський прем'єр заявив, що "безвідповідальна риторика" Путіна щодо ядерної зброї "не зупинить нашу підтримку України".

Ми зараз на 1000-му дні конфлікту, це 1000 днів російської агресії, 1000 днів жертв в Україні. Ми були з Україною з самого початку. Я подвоїв свій чіткий сигнал про те, що ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для перемоги у цій війні проти Путіна", - зазначив Стармер.

У прямому зверненні до російського диктатора Стармер сказав: "У 1000-й день незаконної війни Росії в Україні я знову кажу: Припиняй війну, забирайся з України".