Прем'єр Британії звернувся до Путіна: припиняй війну, йди з України
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну та вивести свої війська з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Британський прем'єр заявив, що "безвідповідальна риторика" Путіна щодо ядерної зброї "не зупинить нашу підтримку України".
Ми зараз на 1000-му дні конфлікту, це 1000 днів російської агресії, 1000 днів жертв в Україні. Ми були з Україною з самого початку. Я подвоїв свій чіткий сигнал про те, що ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для перемоги у цій війні проти Путіна", - зазначив Стармер.
У прямому зверненні до російського диктатора Стармер сказав: "У 1000-й день незаконної війни Росії в Україні я знову кажу: Припиняй війну, забирайся з України".
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не планує розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас він закликав союзників подвоїти зусилля щодо зміцнення підтримки України.
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