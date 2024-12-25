Стармер закликав Захід подвоїти рішучість, щоб забезпечити для України сильну позицію

Можливість переговорів у 2025 році

Нагадаємо, на тлі швидкої інавгурації Дональда Трампа на Заході почали частіше обговорювати можливість переговорів між Україною і Росією у 2025 році.

Як підкреслював генеральний секретар НАТО Марк Рютте, для переговорів країни Заходу мають допомогти Україні зайняти сильну позицію. Тільки в такому разі можна обговорювати питання діалогу з Росією.

Нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визнав, що Україна ще недостатньо сильна для початку переговорів із Росією.

Водночас сам Стармер наголошував, що Британія хоче забезпечити для України максимально можливу сильну позицію у 2025 році.

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