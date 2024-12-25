Стармер призвал Запад удвоить решимость, чтобы обеспечить для Украины сильную позицию

Возможность переговоров в 2025 году

Напомним, на фоне скорой инаугурации Дональда Трампа на Западе стали чаще обсуждать возможность переговоров между Украиной и Россией в 2025 году.

Как подчеркивал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, для переговоров страны Запада должны помочь Украине занять сильную позицию. Только в таком случае можно обсуждать вопрос диалога с Россией.

Недавно руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что Украина еще недостаточно сильная для начала переговоров с Россией.

В то же время сам Стармер подчеркивал, что Британия хочет обеспечить для Украины максимально возможную сильную позицию в 2025 году.

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