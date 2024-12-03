Рютте: Заходу потрібно допомогти Україні зайняти сильну позицію перед мирними переговорами

Країнам Заходу необхідно допомогти Україні зайняти сильну позицію. Лише тоді можна обговорювати питання мирних переговорів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Рютте наголосив, що Україна має сама вирішити, коли розпочати мирні переговори з Росією. Водночас генсек закликав країни Заходу активізувати постачання українським захисникам зброї, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони, перш ніж намагатися досягти перемир'я. "Давайте не обговорюватимемо крок за кроком, як може виглядати мирний процес. Переконайтеся, що Україна має все необхідне, щоб зайняти сильну позицію, коли розпочнуться ці мирні переговори", - зазначив Рютте. За його словами, зараз потрібно більше військової допомоги для України та менше дискусій про те, як виглядатиме мирний процес.