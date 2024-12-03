Рютте: Заходу потрібно допомогти Україні зайняти сильну позицію перед мирними переговорами
Країнам Заходу необхідно допомогти Україні зайняти сильну позицію. Лише тоді можна обговорювати питання мирних переговорів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Рютте наголосив, що Україна має сама вирішити, коли розпочати мирні переговори з Росією.
Водночас генсек закликав країни Заходу активізувати постачання українським захисникам зброї, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони, перш ніж намагатися досягти перемир'я.
"Давайте не обговорюватимемо крок за кроком, як може виглядати мирний процес. Переконайтеся, що Україна має все необхідне, щоб зайняти сильну позицію, коли розпочнуться ці мирні переговори", - зазначив Рютте.
За його словами, зараз потрібно більше військової допомоги для України та менше дискусій про те, як виглядатиме мирний процес.
Переговори Росії та України
Нагадаємо, тема мирних переговорів між Україною та Росією актуалізувалася після того, як президентом США обрали Дональда Трампа.
Раніше Трамп обіцяв, що якщо стане президентом, війна між Україною та Росією закінчиться за добу. Для цього він збирався зателефонувати президентові України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну.
Також Трамп нещодавно номінував Кіта Келлога на посаду спецпредставника по Україні. За даними CNN, Келлог створив мирний план, який передбачає заморожування війни та примус Москви та Києва до діалогу.
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