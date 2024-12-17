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Британія хоче забезпечити Україні якомога сильнішу позицію у 2025 році, - Стармер

Вівторок 17 грудня 2024 10:15
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Британія хоче забезпечити Україні якомога сильнішу позицію у 2025 році, - Стармер Фото: британський прем’єр Кір Стармер (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія хоче забезпечити для України якомога сильнішу позицію у 2025 році.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив британський прем’єр Кір Стармер на зустрічі з норвезьким колегою Йонасом Гар Стьоре.

За його словами, під посиленням позицій України він має на увазі економічні санкції та ініціативу тіньового флоту, для боротьби з критичними джерелами доходів, що фінансують російського диктатора Володимира Путіна.

Стармер і Стьоре вважають, що непохитна підтримка України з боку країн була посилена в рамках Об'єднаних експедиційних сил. Це угруповання, що складається з найсильніших і найпалкіших прихильників України.

Вони також обговорили необхідність випереджати нові загрози, в тому числі в кіберпросторі. Обидва прем’єри погодилися, що важливо тісно співпрацювати з союзниками по НАТО в усіх сферах оборони і безпеки.

Допомога Україні від Британії

Велика Британія надала значну підтримку в навчанні українських військових, зокрема організовуючи масштабні тренувальні програми. Лондон також поставив Україні протитанкові системи NLAW, далекобійні ракети Storm Shadow і зенітно-ракетні комплекси. Окрім зброї, Британія активно підтримує міжнародні санкції проти Росії та надає гуманітарну допомогу українським переселенцям.

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