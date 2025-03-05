Стармер про ймовірність військового зіткнення з РФ в Україні: останнє, чого ми хочемо

За словами Стармера, сьогодні він робить все можливе, щоб відігравати свою роль, підтримуючи регулярні контакти з "усіма ключовими гравцями". Зокрема мова йде про президента Володимира Зеленського та голову Білого дому Дональда Трампа. З останнім, як відзначив голови британського уряду, він вже тричі розмовляв з моменту їхньої зустрічі у Вашингтоні минулого тижня.

У тому ж числі Стармера запитали про ймовірність нападу на британських миротворців в Україні після укладання мирної угоди. Він, своєю чергою, відповів, що "це останнє, що будь-хто хоче бачити".

"Весь сенс забезпечення тривалого миру і будь-якої угоди, якщо її потрібно захищати, полягає в тому, щоб уникнути конфлікту і гарантувати, що у нас дійсно буде мир... Шлях до миру - це забезпечення гарантій для будь-якої угоди, тому що найбільший ризик конфлікту - це коли Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) думає, що він може порушити будь-яку угоду, яка може бути досягнута", - додав він.