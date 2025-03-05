Стармер про ймовірність військового зіткнення з РФ в Україні: останнє, чого ми хочемо

Війна з Російською Федерацією (РФ) - останнє чого бажає бачити Британія у разі зіткнення її військових з окупантами на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, якого цитує Sky News.
За словами Стармера, сьогодні він робить все можливе, щоб відігравати свою роль, підтримуючи регулярні контакти з "усіма ключовими гравцями". Зокрема мова йде про президента Володимира Зеленського та голову Білого дому Дональда Трампа. З останнім, як відзначив голови британського уряду, він вже тричі розмовляв з моменту їхньої зустрічі у Вашингтоні минулого тижня.
У тому ж числі Стармера запитали про ймовірність нападу на британських миротворців в Україні після укладання мирної угоди. Він, своєю чергою, відповів, що "це останнє, що будь-хто хоче бачити".
"Весь сенс забезпечення тривалого миру і будь-якої угоди, якщо її потрібно захищати, полягає в тому, щоб уникнути конфлікту і гарантувати, що у нас дійсно буде мир... Шлях до миру - це забезпечення гарантій для будь-якої угоди, тому що найбільший ризик конфлікту - це коли Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) думає, що він може порушити будь-яку угоду, яка може бути досягнута", - додав він.
28 лютого, під час візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому, між українським лідером, головою Білого дому Дональдом Трампом й віцепрезидентом Ді Венсом виникла суперечка. Після цього Штати тимчасово зупинили надання допомоги Україні.
Вчора, 4 березня, президент України заявив, що Київ бажає розпочати переговорний процес для досягнення стабільного миру. Втім, як пише The Wall Street Journal, готовності Зеленського до діалогу може бути недостатньо для відновлення надання допомоги.
Тим часом Україна та Європа планують найближчим часом підготувати план для сталого миру. Як пише Daily Mail, Зеленський, Стармер й Макрон можуть разом поїхати до США, щоб представити Трампу єдиний фронт щодо мирного плану.
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