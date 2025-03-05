Стармер о вероятности военного столкновения с РФ в Украине: последнее, чего мы хотим

По словам Стармера, сегодня он делает все возможное, чтобы играть свою роль, поддерживая регулярные контакты со "всеми ключевыми игроками". В частности речь идет о президенте Владимире Зеленском и главе Белого дома Дональде Трампе. С последним, как отметил главы британского правительства, он уже трижды разговаривал с момента их встречи в Вашингтоне на прошлой неделе.

В том же числе Стармера спросили о вероятности нападения на британских миротворцев в Украине после заключения мирного соглашения. Он, в свою очередь, ответил, что "это последнее, что кто-либо хочет видеть".

"Весь смысл обеспечения длительного мира и любого соглашения, если его нужно защищать, заключается в том, чтобы избежать конфликта и гарантировать, что у нас действительно будет мир... Путь к миру - это обеспечение гарантий для любого соглашения, потому что самый большой риск конфликта - это когда Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) думает, что он может нарушить любое соглашение, которое может быть достигнуто", - добавил он.