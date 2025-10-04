Стармер уперше здійснить візит до Індії для зустрічі з Моді: що обговорюватимуть

У середу 8 жовтня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер здійснив свій перший візит до Індії на запрошення свого індійського колеги Нарендри Моді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У МЗС Індії розповіли, що лідери зустрінуться в Мумбаї, щоб обговорити перебіг реалізації Всеосяжного стратегічного партнерства між Індією і Великою Британією. Йдеться про ініціативу, покликану розширити співпрацю між країнами з низки питань.

Також зустріч потрібна для того, щоб налагодити взаємодію з представниками бізнесу та лідерами промисловості після угоди про вільну торгівлю, укладеної в липні, коли Моді відвідав Велику Британію.

Крім того, лідери країн відвідають Global Fintech Fest (6-й Всесвітній фінтех-фестиваль у Мумбаї) і виступлять із програмними доповідями.

"Візит сприятиме розвитку імпульсу та змістовної складової візиту до Великої Британії... Моді до Великої Британії 23-24 липня 2025 року. Він надасть цінну можливість підтвердити спільне бачення Індії та Великої Британії щодо побудови перспективного партнерства", - резюмували в індійському Міністерстві закордонних справ.