Стармер впервые совершит визит в Индию для встречи с Моди: что будут обсуждать
В среду 8 октября премьер-министр Британии Кир Стармер совершил свой первый визит в Индию по приглашению своего индийского коллеги Нарендры Моди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В МИД Индии рассказали, что лидеры встретятся в Мумбаи, чтобы обсудить ход реализации Всеобъемлющего стратегического партнерства между Индией и Великобританией. Речь идет об инициативе, призванной расширить сотрудничество между странами по ряду вопросов.
Также встреча нужна для того, чтобы наладить взаимодействие с представителями бизнеса и лидерами промышленности после сделки о свободной торговле заключенной в июле, когда Моди посетил Великобританию.
Кроме того, лидеры стран посетят Global Fintech Fest (6-й Всемирный финтех-фестиваль в Мумбаи) и выступят с программными докладами.
"Визит будет способствовать развитию импульса и содержательной составляющей визита... Моди в Великобританию 23-24 июля 2025 года. Он предоставит ценную возможность подтвердить общее видение Индии и Великобритании в отношении построения перспективного партнерства", - резюмировали в индийском Министерстве иностранных дел.
Другие встречи в Индии и помощь РФ
Напомним, что по данным NDTV, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, посетит Индию 5-6 декабря, чтобы встретился с премьер-министром Нарендрой Моди.
Также недавно мы писали, что по словам торгового советника Белого дома, Питера Наварро, Индия, покупая нефть у России, косвенно финансирует военную компанию РФ против Украины.
Несколько дней назад стало известно, что власти Индии помогли российскому подсанкционному нефтеперерабатывающему заводу обойти ограничения ЕС.
В частности, НПЗ, частично принадлежащий российской "Роснефти", наладил сотрудничество с банками, включая State Bank of India, для проведения расчетов в рупиях.