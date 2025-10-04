ua en ru
Стармер впервые совершит визит в Индию для встречи с Моди: что будут обсуждать

Суббота 04 октября 2025 18:27
Стармер впервые совершит визит в Индию для встречи с Моди: что будут обсуждать Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В среду 8 октября премьер-министр Британии Кир Стармер совершил свой первый визит в Индию по приглашению своего индийского коллеги Нарендры Моди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В МИД Индии рассказали, что лидеры встретятся в Мумбаи, чтобы обсудить ход реализации Всеобъемлющего стратегического партнерства между Индией и Великобританией. Речь идет об инициативе, призванной расширить сотрудничество между странами по ряду вопросов.

Также встреча нужна для того, чтобы наладить взаимодействие с представителями бизнеса и лидерами промышленности после сделки о свободной торговле заключенной в июле, когда Моди посетил Великобританию.

Кроме того, лидеры стран посетят Global Fintech Fest (6-й Всемирный финтех-фестиваль в Мумбаи) и выступят с программными докладами.

"Визит будет способствовать развитию импульса и содержательной составляющей визита... Моди в Великобританию 23-24 июля 2025 года. Он предоставит ценную возможность подтвердить общее видение Индии и Великобритании в отношении построения перспективного партнерства", - резюмировали в индийском Министерстве иностранных дел.

Другие встречи в Индии и помощь РФ

Напомним, что по данным NDTV, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, посетит Индию 5-6 декабря, чтобы встретился с премьер-министром Нарендрой Моди.

Также недавно мы писали, что по словам торгового советника Белого дома, Питера Наварро, Индия, покупая нефть у России, косвенно финансирует военную компанию РФ против Украины.

Несколько дней назад стало известно, что власти Индии помогли российскому подсанкционному нефтеперерабатывающему заводу обойти ограничения ЕС.

В частности, НПЗ, частично принадлежащий российской "Роснефти", наладил сотрудничество с банками, включая State Bank of India, для проведения расчетов в рупиях.

