Стармер не приєднався до розмови Зеленського з лідерами ЄС: The Telegraph назвало причину
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не взяв участі у важливій розмові президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами через завантажений робочий графік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Telegraph.
У суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі напередодні своєї ключової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. Очікується, що ця зустріч може стати переломним моментом у війні Росії проти України та буде зосереджений на шляхах її завершення.
Велика Британія була представлена на переговорах радником з національної безпеки Джонатаном Павеллом. У канцелярії прем’єра зазначили, що участь Стармера в цій розмові спочатку не планувалася, а Павелл регулярно долучається до таких контактів від імені Лондона. Також у дзвінку брали участь радники з національної безпеки інших європейських країн.
На Даунінг-стріт наголосили, що Стармер підтримує регулярний контакт із Зеленським та світовими лідерами, однак цього разу не зміг приєднатися через "тиск, пов’язаний із робочим розкладом". Там додали, що напередодні він спілкувався з лідерами Франції, Німеччини та Італії й залишається залученим до постійної дипломатії щодо припинення війни в Україні.
Того ж вечора Зеленський дорогою до США здійснив зупинку в Канаді, де зустрівся з прем’єр-міністром Марком Карні. Під час переговорів Оттава підтвердила новий пакет допомоги Україні на 2,5 млрд доларів.
Після цього президент України знову провів телефонну розмову з європейськими лідерами, підкресливши необхідність "сильних позицій", щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна дотримуватися майбутньої мирної угоди.
До обговорення долучилися президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Польщі Дональд Туск та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Зустріч Трампа і Зеленського
Нагадаємо, 28 грудня у резиденції Дональда Трампа у Флориді запланована зустріч лідерів США та України, під час якої сторони планують обговорити мирний план.
ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський має намір використати переговори з Трампом для усунення ключових розбіжностей у підходах до цього документа.
Зеленський раніше заявляв, що обов’язково порушить питання територіальної цілісності, зокрема Донбасу та Запорізької атомної електростанції.
Крім того, Зеленський зазначав, що планує обговорити п’ять ключових пунктів, серед яких гарантії безпеки, військова складова, план відновлення та подальша послідовність дій.
Наразі відомо, що Зеленський вже прибув до Флориди, а його зустріч з Трампом відбудеться раніше запланованого.