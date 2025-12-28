Стармер не приєднався до розмови Зеленського з лідерами ЄС: The Telegraph назвало причину

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не взяв участі у важливій розмові президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами через завантажений робочий графік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Telegraph.

У суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі напередодні своєї ключової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. Очікується, що ця зустріч може стати переломним моментом у війні Росії проти України та буде зосереджений на шляхах її завершення.

Велика Британія була представлена на переговорах радником з національної безпеки Джонатаном Павеллом. У канцелярії прем’єра зазначили, що участь Стармера в цій розмові спочатку не планувалася, а Павелл регулярно долучається до таких контактів від імені Лондона. Також у дзвінку брали участь радники з національної безпеки інших європейських країн.

На Даунінг-стріт наголосили, що Стармер підтримує регулярний контакт із Зеленським та світовими лідерами, однак цього разу не зміг приєднатися через "тиск, пов’язаний із робочим розкладом". Там додали, що напередодні він спілкувався з лідерами Франції, Німеччини та Італії й залишається залученим до постійної дипломатії щодо припинення війни в Україні.

Того ж вечора Зеленський дорогою до США здійснив зупинку в Канаді, де зустрівся з прем’єр-міністром Марком Карні. Під час переговорів Оттава підтвердила новий пакет допомоги Україні на 2,5 млрд доларів.

Після цього президент України знову провів телефонну розмову з європейськими лідерами, підкресливши необхідність "сильних позицій", щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна дотримуватися майбутньої мирної угоди.

До обговорення долучилися президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Польщі Дональд Туск та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.