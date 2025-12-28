Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях
Впродовж сьогоднішнього дня - неділі, 28 грудня, - в різних областях України діють стабілізаційні відключення електроенергії.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Інформація від "Укренерго"
За інформацією компанії, в Україні сьогодні продовжать діяти графіки відключень електроенергії для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Вимкнення світла будуть у більшості областей.
Причина обмежень - наслідки російських масованих терактів проти енергетики, зокрема масштабного ракетно-дронового теракту 27 грудня.
Окремо в "Укренерго" зупинилися на Києві, де зберігається важка ситуація внаслідок російського удару 27 грудня.
Зазначається, що у Києві та Київській області продовжують вимушено застосовуватись аварійні відключення. Відновлювальні роботи на всіх пошкоджених енергооб’єктах тривають.
Графіки відключень у Київській області
Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень на 28 грудня у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Графіки відключень у Дніпропетровській області
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень на 28 грудня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Графіки відключень у Вінницькій області
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Графіки відключень у Житомирській області
Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Графіки відключень на 28 грудня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)
Графіки відключень у Запорізькій області
Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:
- черга 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- черга 1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- черга 2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
- черга 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
- черга 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- черга 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- черга 4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
- черга 4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
- черга 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- черга 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30;
- черга 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
- черга 6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.
Графіки відключень у Кіровоградській області
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
на офіційному сайті;
в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
через "Пошук відключень за адресою".
Графіки відключень на 28 грудня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)
Графіки відключень у Черкаській області
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Години відсутності електропостачання 28 грудня по чергах:
- 1.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00;
- 1.2 00:00 - 02:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;
- 2.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;
- 2.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 06:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00;
- 3.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;
- 3.2 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00;
- 4.1 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;
- 4.2 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00;
- 5.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;
- 5.2 02:00 - 04:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;
- 6.1 04:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00;
- 6.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00.
Графіки відключень у Миколаївській області
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Графіки відключень у Полтавській області
Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 28 грудня 2025 року в області:
- з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;
- з 06:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг;
- з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.
Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Графіки відключень у Рівненській області
Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:
Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:
Графіки відключень у Сумській області
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
- на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
- в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
- у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
- у Telegram;
- у Facebook.
Графіки відключень на 28 грудня у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)
Графіки відключень у Тернопільській області
Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:
Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:
Графіки відключень на 28 грудня у Тернопільській області (інфографіка: toe.com.ua)
Графіки відключень у Харківській області
Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.
Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:
Сьогодні - застосовуватимуться одночасно від 2 до 3,5 черг відключень.
Графіки відключень у Хмельницькій області
Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:
Графіки відключень на 28 грудня у Хмельницькій області
Графіки відключень у Чернівецькій області
Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:
Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).
Графіки відключень на 28 грудня у Чернівецькій області (інфографіка: oblenergo.cv.ua)
Графіки відключень у Чернігівській області
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графіки відключень на 28 грудня у Чернігівській області (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)