Стармер підтвердив Зеленському "повну підтримку" України

Велика Британія продовжує підтримувати Україну. Країна співпрацювати скільки, скільки буде потрібно.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Сьогодні, 1 березня, Стармер зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі він підтвердив Зеленському, що він має "повну підтримку у Великій Британії".
"Ми будемо з Україною стільки, скільки це може знадобитися", - додав прем'єр.
Натомість глава України висловив вдячність Британії та зауважив, що Київ розраховує на їх підтримку.
"Ми розраховуємо на вашу підтримку", - зауважив Зеленський.
Зауважимо, що вчора, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. В Білому домі відбулося засідання президента з американським колегою Дональдом Трампом.
Однак під час спілкування у Білому домі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася суперечка, яка стосувалася війни в Україні.
Після сварки Трамп зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті. Пізніше Володимир Зеленський достроково поїхав з Білого дому.
Трамп звинуватив президент України, що той нібито не готовий до миру.
Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що Європа вступилась за Україну на фоні сварки Зеленського та Трампа. Детальніше по заяви лідерів європейських країн та організацій можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Прем'єр-міністр Великої Британії своєю чергою зідзвонився з Зеленським та Трампом, та висловив "непохитну підтримку" Україні.
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