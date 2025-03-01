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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Стармер подтвердил Зеленскому "полную поддержку" Украины

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер и украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Великобритания продолжает поддерживать Украину. Страна будет сотрудничать сколько, сколько потребуется.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сегодня, 1 марта, Стармер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи он подтвердил Зеленскому, что он имеет "полную поддержку в Великобритании".

"Мы будем с Украиной столько, сколько это может понадобиться", - добавил премьер.

В свою очередь глава Украины выразил благодарность Британии и отметил, что Киев рассчитывает на их поддержку.

"Действительно, я видел много людей, и я хочу поблагодарить вас, люди Соединенного Королевства, такая большая поддержка с самого начала этой войны, спасибо вам, вашей команде", - отметил Зеленский.

Президент также выразил свое удовлетворение тем, что король Великобритании Чарльз III согласился на встречу.

"Я очень рад, что его величество король принял мою завтрашнюю встречу, и я благодарен, что вы организовали такой большой саммит на завтра. И мы в Украине очень счастливы, что имеем таких стратегических партнеров, что мы подписали с вами исторический документ", - подытожил глава Украины.

Ссора Зеленского с Трампом

Заметим, что вчера, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. В Белом доме состоялось заседание президента с американским коллегой Дональдом Трампом.

Однако во время общения в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел спор, который касался войны в Украине.

После ссоры Трамп собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно уехал из Белого дома.

Трамп обвинил президент Украины, что тот якобы не готов к миру.

Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.

Заметим, что Европа вступилась за Украину на фоне ссоры Зеленского и Трампа. Подробнее о заявлениях лидеров европейских стран и организаций можно узнать в материале РБК-Украина.

Премьер-министр Великобритании в свою очередь созвонился с Зеленским и Трампом, и выразил "непоколебимую поддержку" Украине.

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