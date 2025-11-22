ua en ru
Політика

Стармер обговорив з Трампом мирний план США для України: про що домовилися

Британія, Субота 22 листопада 2025 22:42
Стармер обговорив з Трампом мирний план США для України: про що домовилися Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорив з президентом США Дональдом Трампом щодо так званого "мирного плану", який Сполучені Штати передали Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що розмова Стармера з Трампом відбулася після того, як прем'єр поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Стармер поінформував Трампа про хід обговорення мирного плану США з українським лідерам.

Обидва лідери домовилися, що 23 листопада проведуть ще одну розмову. А команди США та Британії будуть працювати над доопрацюванням усіх 28 пунктів так званого "мирного плану", який завтра буде обговорюватися у Женеві.

Зазначимо, Зеленський 22 листопада у зверненні підтвердив розмову зі Стармером. За словами українського президента, Британія серед інших країн Європи готова допомагати Україні в обговоренні та доопрацюванні мирного плану, який передали Сполучені Штати. Також Зеленський підтвердив, що 23 листопада у Женеві Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо "мирного плану".

Як відомо, американські та російські чиновники розробили свій мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Він складається з 28 пунктів, та фактично є абсолютно неприйнятним для України.

Проте США висунули Україні ультиматум. Вашингтон вимагає, щоб Київ погодився на цей план до 27 листопада - погрожуючи припиненням надання озброєння та розвідувальних даних.

З іншого боку, Трамп, який ще 21 листопада розсипався у погрозах, 22 листопада раптом "дав задню" - заявив, що пропозиція "не остаточна" та може обговорюватися.

