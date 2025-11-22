ua en ru
Стармер обсудил с Трампом мирный план США для Украины: о чем договорились

Британия, Суббота 22 ноября 2025 22:42
UA EN RU
Стармер обсудил с Трампом мирный план США для Украины: о чем договорились Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с президентом США Дональдом Трампом относительно так называемого "мирного плана", который Соединенные Штаты передали Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что разговор Стармера с Трампом состоялся после того, как премьер поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стармер проинформировал Трампа о ходе обсуждения мирного плана США с украинским лидерам.

Оба лидера договорились, что 23 ноября проведут еще один разговор. А команды США и Великобритании будут работать над доработкой всех 28 пунктов так называемого "мирного плана", который завтра будет обсуждаться в Женеве.

Отметим, Зеленский 22 ноября в обращении подтвердил разговор со Стармером. По словам украинского президента, Великобритания среди других стран Европы готова помогать Украине в обсуждении и доработке мирного плана, который передали Соединенные Штаты. Также Зеленский подтвердил, что 23 ноября в Женеве Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры по "мирному плану".

Как известно, американские и российские чиновники разработали свой мирный план по завершению войны России против Украины. Он состоит из 28 пунктов, и фактически является абсолютно неприемлемым для Украины.

Однако США выдвинули Украине ультиматум. Вашингтон требует, чтобы Киев согласился на этот план до 27 ноября - угрожая прекращением предоставления вооружения и разведывательных данных.

С другой стороны, Трамп, который еще 21 ноября рассыпался в угрозах, 22 ноября вдруг "дал заднюю" - заявил, что предложение "не окончательное" и может обсуждаться.

Украина Соединенные Штаты Америки
