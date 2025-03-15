Стармер: не можна дозволити Путіну грати з припиненням вогню в Україні
Російському диктатору Володимиру Путіну не можна дозволити "грати в ігри" з можливістю припинення вогню в Україні. Ігнорування пропозиції президента США Дональда Трампа показує, що РФ не налаштована на мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Британії Кір Стармера, якого цитує The Guardian та Sky News.
Сьогодні, 15 березня, Стармер збирає віртуальний саміт "коаліції охочих" щодо України. В онлайн-зустрічі візьмуть участь європейські країни, Єврокомісія, НАТО, Канада, Україна, Австралія та Нова Зеландія, які нададуть інформацію про допомогу, яку вони можуть надати в забезпеченні мирної угоди.
Перед самітом Стармер заявив, що "не можна дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа". Він наголосив, що ігнорування Кремлем пропозиції Трампа про перемир'я лише демонструє, що Путін не налаштований на мир.
"Якщо Росія нарешті сяде за стіл переговорів, то ми маємо бути готовими стежити за припиненням вогню, щоб переконатися, що це серйозний і міцний мир, якщо ж ні, то ми маємо напружити всі сили, щоб посилити економічний тиск на Росію, щоб домогтися припинення цієї війни", - сказав прем'єр Британії.
Що таке "коаліція охочих"
Раніше прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Як зазначалося, що мета такої ініціативи - зібрати країни, які готові відправити військових та допомогти Україні.
Минуло тижня видання Sky News повідомляло, що Британія провела переговори з близько 20 країнами про "коаліцію охочих" щодо України.
Стармер анонсував другий саміт щодо України, який пройде 15 березня. Це буде віртуальна зустріч країн з "коаліції охочих". За словами прем'єра Британії, зустріч буде продовженням першого саміту, який відбувся 2 березня у Лондоні.
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