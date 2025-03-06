Британія провела переговори з близько 20 країнами про "коаліцію охочих", - Sky News

Велика Британія провела переговори з близько 20 країнами про "коаліцію охочих" для забезпечення миру в Україні. Переговори поки на ранній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Один з урядовців розповів виданню, що британські чиновники провели вчора, 5 березня, переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих".

Проєкт очолюють Британія і Франція, в рамках ініціативи солдати з групи країн можуть бути направлені в Україну в якості миротворчих сил.

Співрозмовник Sky News не уточнив, які ще країни виявили зацікавленість у наданні підтримки, але додав: "Це свідчить про готовність коаліції охочих зібратися і бажання низки різних країн зіграти свою роль".

"Це все ще ранні стадії, і ситуація дуже мінлива", - сказало джерело щодо переговорів про коаліцію.