Британія провела переговори з близько 20 країнами про "коаліцію охочих", - Sky News
Велика Британія провела переговори з близько 20 країнами про "коаліцію охочих" для забезпечення миру в Україні. Переговори поки на ранній стадії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Один з урядовців розповів виданню, що британські чиновники провели вчора, 5 березня, переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих".
Проєкт очолюють Британія і Франція, в рамках ініціативи солдати з групи країн можуть бути направлені в Україну в якості миротворчих сил.
Співрозмовник Sky News не уточнив, які ще країни виявили зацікавленість у наданні підтримки, але додав: "Це свідчить про готовність коаліції охочих зібратися і бажання низки різних країн зіграти свою роль".
"Це все ще ранні стадії, і ситуація дуже мінлива", - сказало джерело щодо переговорів про коаліцію.
"Коаліція охочих"
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Головна мета коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.
Як відомо, Британія та Франція вже погодилися надати свої війська для миротворчої місії в Україні. Тривають переговори з іншими країнами-партнерами. За даними ЗМІ, Туреччина також погодилася обговорити можливість відправлення військ.
Крім того, за словами президента Володимира Зеленського, Україна та Європа найближчим часом підготують план для сталого миру.
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