Британія проведе другий саміт щодо України вже цього тижня
Голова британського уряду Кір Стармер проведе віртуальну зустріч європейських лідерів, щоб оговорити Україну, в суботу, 15 березня. Зустріч буде "продовженням" нещодавнього саміту в Ланкастер-Гаусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів коаліції, яка буде продовженням саміту в Ланкастер-хаусі", - заявив прессекретар Стармера.
The Guardian додає, що зустріч відбудеться наприкінці напруженого дипломатичного тижня, після запланованих українсько-американських переговорів й окремих європейських дискусій за участю верховного головнокомандувача Збройних сил і міністрів оборони Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі.
Саміт у Лондоні
2 березня у Лондоні відбувся саміт щодо України, у якому взяли участь лідери понад 10 держав, керівництво ЄС та НАТО. Зокрема зустріч відвідав й президент Володимир Зеленський.
Головними темами саміту були:
- зміцнення позицій України, включно з військовою підтримкою, а також економічним тиском на Росію;
- питання довгострокової угоди, яка б забезпечила стійкий мир в Україні й гарантувала б для неї захист від можливих майбутніх нападів з боку Росії;
- наступні кроки в питанні розробки надійних гарантій безпеки.
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