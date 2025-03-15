Стармер: нельзя позволить Путину играть с прекращением огня в Украине
Российскому диктатору Владимиру Путину нельзя позволить "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине. Игнорирование предложения президента США Дональда Трампа показывает, что РФ не настроена на мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Британии Кир Стармера, которого цитирует The Guardian и Sky News.
Сегодня, 15 марта, Стармер собирает виртуальный саммит "коалиции желающих" по Украине. В онлайн-встрече примут участие европейские страны, Еврокомиссия, НАТО, Канада, Украина, Австралия и Новая Зеландия, которые предоставят информацию о помощи, которую они могут оказать в обеспечении мирного соглашения.
Перед саммитом Стармер заявил, что "нельзя позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа". Он подчеркнул, что игнорирование Кремлем предложения Трампа о перемирии лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир.
"Если Россия наконец сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы убедиться, что это серьезный и прочный мир, если же нет, то мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, чтобы добиться прекращения этой войны", - сказал премьер Британии.
Что такое "коалиция желающих"
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Как отмечалось, что цель такой инициативы - собрать страны, которые готовы отправить военных и помочь Украине.
На прошлой неделе издание Sky News сообщало, что Великобритания провела переговоры с около 20 странами о "коалиции желающих" по Украине.
Стармер анонсировал второй саммит по Украине, который пройдет 15 марта. Это будет виртуальная встреча стран из "коалиции желающих". По словам премьера Британии, встреча будет продолжением первого саммита, который состоялся 2 марта в Лондоне.
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