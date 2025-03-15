Стармер: нельзя позволить Путину играть с прекращением огня в Украине

Российскому диктатору Владимиру Путину нельзя позволить "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине. Игнорирование предложения президента США Дональда Трампа показывает, что РФ не настроена на мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Британии Кир Стармера, которого цитирует The Guardian и Sky News.

Сегодня, 15 марта, Стармер собирает виртуальный саммит "коалиции желающих" по Украине. В онлайн-встрече примут участие европейские страны, Еврокомиссия, НАТО, Канада, Украина, Австралия и Новая Зеландия, которые предоставят информацию о помощи, которую они могут оказать в обеспечении мирного соглашения.

Перед саммитом Стармер заявил, что "нельзя позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа". Он подчеркнул, что игнорирование Кремлем предложения Трампа о перемирии лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир.

"Если Россия наконец сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы убедиться, что это серьезный и прочный мир, если же нет, то мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, чтобы добиться прекращения этой войны", - сказал премьер Британии.