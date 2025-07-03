Стармер може піти у відставку вже за кілька місяців: Sky News дізналось причину
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер опинився під серйозною загрозою втрати посади вже найближчими місяцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Два високопоставлені депутати від Лейбористської партії розповіли виданню, що Стармер може бути усунений з посади прем'єр-міністра протягом кількох місяців.
Двоє високопоставлених депутатів від Лейбористської партії припустили, що прем'єр-міністру, можливо, доведеться піти у відставку протягом кількох місяців, якщо уряд продовжуватиме погано працювати.
Стармера вже попередили
Заступник політичного редактора Sky News Сем Коутс заявив, що його джерела - член уряду та відомий політик - "попередили сера Кіра Стармера", що якщо лейбористи погано виступлять на виборах у травні наступного року в Уельсі, Шотландії та Лондоні, це може означати кінець його перебування на Даунінг-стріт.
"Рівень нещастя та відчаю в деяких частинах Лейбористської партії настільки вражаючий, що саме зараз, у першу річницю, я чую від міністрів уряду, що Стармеру, можливо, доведеться піти у відставку за кілька місяців", - додав.
Зауважимо, що Кір Стармер висловлює активну підтримку Україні. Зокрема 2 березня цього року прем'єр оголосив про створення "коаліції рішучих".
Пізніше за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту.
Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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