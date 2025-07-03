Стармер може піти у відставку вже за кілька місяців: Sky News дізналось причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Два високопоставлені депутати від Лейбористської партії розповіли виданню, що Стармер може бути усунений з посади прем'єр-міністра протягом кількох місяців.

Двоє високопоставлених депутатів від Лейбористської партії припустили, що прем'єр-міністру, можливо, доведеться піти у відставку протягом кількох місяців, якщо уряд продовжуватиме погано працювати.

Стармера вже попередили

Заступник політичного редактора Sky News Сем Коутс заявив, що його джерела - член уряду та відомий політик - "попередили сера Кіра Стармера", що якщо лейбористи погано виступлять на виборах у травні наступного року в Уельсі, Шотландії та Лондоні, це може означати кінець його перебування на Даунінг-стріт.