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Стармер може піти у відставку вже за кілька місяців: Sky News дізналось причину

Британія, Четвер 03 липня 2025 18:16
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Стармер може піти у відставку вже за кілька місяців: Sky News дізналось причину Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер опинився під серйозною загрозою втрати посади вже найближчими місяцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Два високопоставлені депутати від Лейбористської партії розповіли виданню, що Стармер може бути усунений з посади прем'єр-міністра протягом кількох місяців.

Двоє високопоставлених депутатів від Лейбористської партії припустили, що прем'єр-міністру, можливо, доведеться піти у відставку протягом кількох місяців, якщо уряд продовжуватиме погано працювати.

Стармера вже попередили

Заступник політичного редактора Sky News Сем Коутс заявив, що його джерела - член уряду та відомий політик - "попередили сера Кіра Стармера", що якщо лейбористи погано виступлять на виборах у травні наступного року в Уельсі, Шотландії та Лондоні, це може означати кінець його перебування на Даунінг-стріт.

"Рівень нещастя та відчаю в деяких частинах Лейбористської партії настільки вражаючий, що саме зараз, у першу річницю, я чую від міністрів уряду, що Стармеру, можливо, доведеться піти у відставку за кілька місяців", - додав.

Зауважимо, що Кір Стармер висловлює активну підтримку Україні. Зокрема 2 березня цього року прем'єр оголосив про створення "коаліції рішучих".

Пізніше за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту.

Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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