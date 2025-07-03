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Стармер может уйти в отставку уже через несколько месяцев: Sky News узнало причину

Британия, Четверг 03 июля 2025 18:16
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Стармер может уйти в отставку уже через несколько месяцев: Sky News узнало причину Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Британии Кир Стармер оказался под серьезной угрозой потери должности уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Два высокопоставленных депутата от Лейбористской партии рассказали изданию, что Стармер может быть отстранен от должности премьер-министра в течение нескольких месяцев.

Двое высокопоставленных депутатов от Лейбористской партии предположили, что премьер-министру, возможно, придется уйти в отставку в течение нескольких месяцев, если правительство будет продолжать плохо работать.

Стармера уже предупредили

Заместитель политического редактора Sky News Сэм Коутс заявил, что его источники - член правительства и известный политик - "предупредили сэра Кира Стармера", что если лейбористы плохо выступят на выборах в мае следующего года в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, это может означать конец его пребывания на Даунинг-стрит.

"Уровень несчастья и отчаяния в некоторых частях Лейбористской партии настолько впечатляющий, что именно сейчас, в первую годовщину, я слышу от министров правительства, что Стармеру, возможно, придется уйти в отставку через несколько месяцев", - добавил.

Заметим, что Кир Стармер выражает активную поддержку Украине. В частности 2 марта этого года премьер объявил о создании "коалиции решительных".

Позже по итогам встречи "коалиции решительных" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французские и британские войска прибудут в Украину среди первых. По словам главы государства, эти страны являются главными представителями европейского континента.

Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.

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