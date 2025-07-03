Стармер может уйти в отставку уже через несколько месяцев: Sky News узнало причину

Премьер-министр Британии Кир Стармер оказался под серьезной угрозой потери должности уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Два высокопоставленных депутата от Лейбористской партии рассказали изданию, что Стармер может быть отстранен от должности премьер-министра в течение нескольких месяцев.

Двое высокопоставленных депутатов от Лейбористской партии предположили, что премьер-министру, возможно, придется уйти в отставку в течение нескольких месяцев, если правительство будет продолжать плохо работать.

Стармера уже предупредили

Заместитель политического редактора Sky News Сэм Коутс заявил, что его источники - член правительства и известный политик - "предупредили сэра Кира Стармера", что если лейбористы плохо выступят на выборах в мае следующего года в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, это может означать конец его пребывания на Даунинг-стрит.