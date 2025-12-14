Стармер готує зміну посла у США на тлі загострення відносин із Трампом, - The Guardian

Дане рішення пов’язане зі складною політичною ситуацією, зокрема через різні підходи до конфлікту в Україні та критичні заяви президента США Дональда Трампа щодо європейських лідерів.

За інформацією видання, цього тижня Стармер уже провів співбесіди з кількома кандидатами на посаду, серед яких кар’єрні дипломати та радники з досвідом роботи з американською адміністрацією, і наразі розглядає їхні компетенції та політичну прийнятність.

Кандидати на посаду посла

Йдеться про його бізнес-радника Варуна Чандру, кар’єрного дипломата Крістіана Тернера та чинного посла Великої Британії в Росії Найджела Кейсі.

Фаворитом у перегонах вважають Варуна Чандру, який відігравав ключову роль у переговорах із США щодо торгівлі, технологій та фармацевтики. Водночас у МЗС Британії наполягають на кандидатурі професійного дипломата, вважаючи це менш ризикованим політичним кроком у нинішніх умовах. Тернер і Кейсі мають значний досвід роботи на чутливих міжнародних напрямках і користуються високим авторитетом у Білому домі.

Очікується, що рішення можуть ухвалити до кінця року, хоча прем’єр не виключає можливості призначити іншу кандидатуру напряму, якщо жоден із претендентів його не переконає.

Дипломатична напруга між Британією і США

Обрання нового посла відбудеться на критичному етапі, коли Лондон прагне зміцнити стратегічні зв’язки з Вашингтоном, зберігаючи при цьому незалежність європейської дипломатії.

Так, всередині британського уряду зростає занепокоєння через напруження у відносинах зі США, насамперед через позицію адміністрації Трампа щодо України. Американський президент відкрито тисне на Київ із вимогами територіальних поступок Росії заради швидкого завершення війни, що викликає тривогу серед європейських союзників.

Велика Британія разом з іншими державами Євросоюзу наполягає на підтримці України та застерігає від будь-яких рішень, які можуть зіграти на користь Кремля. Саме тому новий посол у Вашингтоні матиме ключову роль у захисті спільної позиції Лондона і Європи щодо війни та безпеки на континенті.

Напруга між США та Європою посилюється також через заяви Трампа, який дедалі різкіше критикує європейських лідерів, міграційну політику ЄС та підходи до безпеки. Британські парламентарі вже публічно розкритикували нову стратегію національної безпеки США, де йдеться про "цивілізаційне стирання" Європи та підтримку так званих "патріотичних партій".