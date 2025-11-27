ua en ru
Кая Каллас попередила про ризики швидкого миру для України

Євросоюз, Четвер 27 листопада 2025 20:35
UA EN RU
Кая Каллас попередила про ризики швидкого миру для України Фото: Верховний представник Євросоюзу Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас попередила, що поспішний мир для України може бути невигідним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Каї Каллас після відеодзвінка з міністрами закордонних справ ЄС 26 листопада.

За словами Каллас, поспішні мирні домовленості, які наразі просуває команда президента США Дональда Трампа, можуть виявитися невигідними для Києва.

"Дуже швидкий шлях до миру може призвести до слабкої угоди, яка поставить під загрозу безпеку та суверенітет України", - підкреслила Каллас у своїй заяві.

Кая Каллас переконана, що швидкі домовленості - це завжди шанс для агресора диктувати умови. За її словами, якщо переговори проходять дуже швидко і під тиском, то існує велика вірогідність, що вигідні умови (територіальні, політичні, безпекові) будуть на користь ворога.

Що пропонує Каллас замість “швидкого миру”

Пропозиції Каї Каллас:

  • замість поспіху - сильну позицію: підтримку України, військову та політичну, щоб вона могла вести переговори з позиції сили;
  • мирний план має бути справедливим, всеосяжним, з гарантіями і зобов’язаннями для Росії - не навпаки;
  • обов’язкова участь України та Європи у формуванні і підписанні такого плану - жодних рішень "за спиною".

Каллас закликала міжнародну спільноту підтримувати Україну зараз, щоб Київ міг досягти справедливого та довготривалого миру. Вона наголосила, що мирний план має включати реальні гарантії безпеки, обмеження для агресора і участь ключових партнерів, а не швидкі компроміси за будь-яку ціну.

Крім того, за її словами, будь-які переговори мають відбуватися за участю самої України та Європи і передбачати реальні зобов’язання саме з боку Росії, а не жертви конфлікту.

А ще Каллас нагадала про історичну агресивну політику Росії.

"За останні 100 років Росія нападала на 19 різних країн, на деякі – по 3-4 рази, і жодна з цих країн, зокрема Україна, ніколи не нападала на Росію", - зазначила вона.

Нагадаємо, міністр армії США Ден Дрісколл намагався переконати європейців якомога швидше закінчити війну в Україні.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо сказав європейцям, що Вашингтон хоче насамперед укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України.

