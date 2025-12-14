Стармер готовит смену посла в США на фоне обострения отношений с Трампом, - The Guardian

Данное решение связано со сложной политической ситуацией, в частности из-за различных подходов к конфликту в Украине и критических заявлений президента США Дональда Трампа в отношении европейских лидеров.

По информации издания, на этой неделе Стармер уже провел собеседования с несколькими кандидатами на должность, среди которых карьерные дипломаты и советники с опытом работы с американской администрацией, и сейчас рассматривает их компетенции и политическую приемлемость.

Кандидаты на должность посла

Речь идет о его бизнес-советнике Варуне Чандре, карьерном дипломате Кристиане Тернере и действующем после Великобритании в России Найджеле Кейси.

Фаворитом в гонке считают Варуна Чандру, который играл ключевую роль в переговорах с США по торговле, технологиям и фармацевтике. В то же время в МИД Британии настаивают на кандидатуре профессионального дипломата, считая это менее рискованным политическим шагом в нынешних условиях. Тернер и Кейси имеют значительный опыт работы на чувствительных международных направлениях и пользуются высоким авторитетом в Уайтхолле.

Ожидается, что решение могут принять до конца года, хотя премьер не исключает возможности назначить другую кандидатуру напрямую, если ни один из претендентов его не убедит.

Дипломатическое напряжение между Британией и США

Избрание нового посла состоится на критическом этапе, когда Лондон стремится укрепить стратегические связи с Вашингтоном, сохраняя при этом независимость европейской дипломатии.

Так, внутри британского правительства растет беспокойство из-за напряжения в отношениях с США, прежде всего из-за позиции администрации Трампа по Украине. Американский президент открыто давит на Киев с требованиями территориальных уступок России ради скорейшего завершения войны, что вызывает тревогу среди европейских союзников.

Великобритания вместе с другими государствами Евросоюза настаивает на поддержке Украины и предостерегает от любых решений, которые могут сыграть в пользу Кремля. Именно поэтому новый посол в Вашингтоне будет иметь ключевую роль в защите общей позиции Лондона и Европы относительно войны и безопасности на континенте.

Напряжение между США и Европой усиливается также из-за заявлений Трампа, который все резче критикует европейских лидеров, миграционную политику ЕС и подходы к безопасности. Британские парламентарии уже публично раскритиковали новую стратегию национальной безопасности США, где говорится о "цивилизационном стирании" Европы и поддержке так называемых "патриотических партий".