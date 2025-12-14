Стармер готовит смену посла в США на фоне обострения отношений с Трампом, - The Guardian

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует назначить нового посла в США из-за обострения отношений с Вашингтоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian.
Данное решение связано со сложной политической ситуацией, в частности из-за различных подходов к конфликту в Украине и критических заявлений президента США Дональда Трампа в отношении европейских лидеров.
По информации издания, на этой неделе Стармер уже провел собеседования с несколькими кандидатами на должность, среди которых карьерные дипломаты и советники с опытом работы с американской администрацией, и сейчас рассматривает их компетенции и политическую приемлемость.
Речь идет о его бизнес-советнике Варуне Чандре, карьерном дипломате Кристиане Тернере и действующем после Великобритании в России Найджеле Кейси.
Фаворитом в гонке считают Варуна Чандру, который играл ключевую роль в переговорах с США по торговле, технологиям и фармацевтике. В то же время в МИД Британии настаивают на кандидатуре профессионального дипломата, считая это менее рискованным политическим шагом в нынешних условиях. Тернер и Кейси имеют значительный опыт работы на чувствительных международных направлениях и пользуются высоким авторитетом в Уайтхолле.
Ожидается, что решение могут принять до конца года, хотя премьер не исключает возможности назначить другую кандидатуру напрямую, если ни один из претендентов его не убедит.
Избрание нового посла состоится на критическом этапе, когда Лондон стремится укрепить стратегические связи с Вашингтоном, сохраняя при этом независимость европейской дипломатии.
Так, внутри британского правительства растет беспокойство из-за напряжения в отношениях с США, прежде всего из-за позиции администрации Трампа по Украине. Американский президент открыто давит на Киев с требованиями территориальных уступок России ради скорейшего завершения войны, что вызывает тревогу среди европейских союзников.
Великобритания вместе с другими государствами Евросоюза настаивает на поддержке Украины и предостерегает от любых решений, которые могут сыграть в пользу Кремля. Именно поэтому новый посол в Вашингтоне будет иметь ключевую роль в защите общей позиции Лондона и Европы относительно войны и безопасности на континенте.
Напряжение между США и Европой усиливается также из-за заявлений Трампа, который все резче критикует европейских лидеров, миграционную политику ЕС и подходы к безопасности. Британские парламентарии уже публично раскритиковали новую стратегию национальной безопасности США, где говорится о "цивилизационном стирании" Европы и поддержке так называемых "патриотических партий".
Напомним, что должность посла в США остается вакантной с сентября после скандального увольнения Питера Мандельсона из-за нераскрытых связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Этот эпизод нанес репутационный удар правительству Стармера и заставил Даунинг-стрит действовать осторожнее в выборе преемника.
Кстати, половина европейцев считают Трампа врагом Европы.