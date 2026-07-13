Стармер анонсував план розгортання військ 25 країн в Україні

Хто гарантуватиме безпеку України

Стармер повідомив, що 25 держав можуть протягом кількох днів розгорнути свої сили в Україні.

За словами прем'єра Британії, партнери вже мають чіткий план.

"Ми розробили план щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні. У цьому беруть участь 25 націй, які готові буквально розгорнутися за кілька днів, щойно настане припинення вогню", - запевнив Стармер.

Політик уточнив, що ці плани були погоджені ще у січні, під час зустрічі в Парижі. Також країни-учасниці підготували ширший пакет надійних і юридично зобов'язувальних гарантій безпеки для України.

Стармер закликав посилити підтримку України

Британський прем'єр говорив і про необхідність надалі посилювати військову підтримку України:

зміцнювати протиповітряну та протиракетну оборону,

розвивати оборонне виробництво,

підтримувати інновації.

Стармер підтвердив, що Велика Британія візьме участь у програмі ЄС допомоги Україні. Це 90 млрд євро для оборонного планування.

Нагадаємо, що "Коаліція охочих" заявила про розширення. Наступний саміт учасники домовилися провести в Україні та оголосили про приєднання двох нових держав.