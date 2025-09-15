UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Starlink відновив роботу після збою, що торкнувся лінії фронту

Фото: вздовж фронту було зафіксовано збій у роботі Starlink (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, відновив роботу для більшості користувачів після короткочасного збою у понеділок, 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Раніше на сайті Starlink з’явилося повідомлення про технічні проблеми без надання додаткових деталей.

"Starlink наразі зазнає перебоїв у роботі. Наша команда розслідує проблему, - йшлося у повідомленні. Згодом воно було видалене.

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, збій у роботі Starlink вплинув на всю лінію фронту війни з Росією, починаючи з 07:28 за місцевим часом (04:28 GMT).

"Українські війська сильно залежать від терміналів Starlink компанії SpaceX для бойового зв'язку та деяких операцій з безпілотниками. За словами чиновників, в Україні наразі працює понад 50 000 терміналів", - пише видання.

Збої в роботі Starlink

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо, що сервіс, який широко застосовується українськими військовими для координації операцій і керування безпілотниками, тимчасово перестав працювати на всій передовій.

Подробиці причин збою не розголошувалися.

Раніше у роботі Starlink також було зафіксовано масштабний збій. Тоді проблеми зі зв'язком спостерігалися переважно в США, але були проблеми і для ЗСУ.

Додамо, що Україна однією з перших у світі запускає технологію "Starlink в кожному смартфоні" в рамках національного оператора "Київстар".

