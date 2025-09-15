Starlink відновив роботу після збою, що торкнувся лінії фронту

Раніше на сайті Starlink з’явилося повідомлення про технічні проблеми без надання додаткових деталей.

"Starlink наразі зазнає перебоїв у роботі. Наша команда розслідує проблему, - йшлося у повідомленні. Згодом воно було видалене.

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, збій у роботі Starlink вплинув на всю лінію фронту війни з Росією, починаючи з 07:28 за місцевим часом (04:28 GMT).

"Українські війська сильно залежать від терміналів Starlink компанії SpaceX для бойового зв'язку та деяких операцій з безпілотниками. За словами чиновників, в Україні наразі працює понад 50 000 терміналів", - пише видання.