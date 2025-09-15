Starlink відновив роботу після збою, що торкнувся лінії фронту

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, відновив роботу для більшості користувачів після короткочасного збою у понеділок, 15 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Раніше на сайті Starlink з’явилося повідомлення про технічні проблеми без надання додаткових деталей.
"Starlink наразі зазнає перебоїв у роботі. Наша команда розслідує проблему, - йшлося у повідомленні. Згодом воно було видалене.
Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, збій у роботі Starlink вплинув на всю лінію фронту війни з Росією, починаючи з 07:28 за місцевим часом (04:28 GMT).
"Українські війська сильно залежать від терміналів Starlink компанії SpaceX для бойового зв'язку та деяких операцій з безпілотниками. За словами чиновників, в Україні наразі працює понад 50 000 терміналів", - пише видання.
Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо, що сервіс, який широко застосовується українськими військовими для координації операцій і керування безпілотниками, тимчасово перестав працювати на всій передовій.
Подробиці причин збою не розголошувалися.
Раніше у роботі Starlink також було зафіксовано масштабний збій. Тоді проблеми зі зв'язком спостерігалися переважно в США, але були проблеми і для ЗСУ.
Додамо, що Україна однією з перших у світі запускає технологію "Starlink в кожному смартфоні" в рамках національного оператора "Київстар".