RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Starlink возобновил работу после сбоя, затронувшего линию фронта

Фото: вдоль фронта был зафиксирован сбой в работе Starlink (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Спутниковый интернет-сервис Starlink, принадлежащий американскому миллиардеру Илону Маску, возобновил работу для большинства пользователей после кратковременного сбоя в понедельник, 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ранее на сайте Starlink появилось сообщение о технических проблемах без предоставления дополнительных деталей.

"Starlink сейчас испытывает перебои в работе. Наша команда расследует проблему, - говорилось в сообщении. Впоследствии оно было удалено.

Как сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, сбой в работе Starlink повлиял на всю линию фронта войны с Россией, начиная с 07:28 по местному времени (04:28 GMT).

"Украинские войска сильно зависят от терминалов Starlink компании SpaceX для боевой связи и некоторых операций с беспилотниками. По словам чиновников, в Украине сейчас работает более 50 000 терминалов", - пишет издание.

 

Сбои в работе Starlink

Напомним, сегодня утром стало известно, что сервис, который широко применяется украинскими военными для координации операций и управления беспилотниками, временно перестал работать на всей передовой.

Подробности причин сбоя не разглашались.

Ранее в работе Starlink также был зафиксирован масштабный сбой. Тогда проблемы со связью наблюдались преимущественно в США, но были проблемы и для ВСУ.

Добавим, что Украина одной из первых в мире запускает технологию "Starlink в каждом смартфоне" в рамках национального оператора "Киевстар".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныИлон МаскStarlink