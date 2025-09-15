Starlink возобновил работу после сбоя, затронувшего линию фронта

Спутниковый интернет-сервис Starlink, принадлежащий американскому миллиардеру Илону Маску, возобновил работу для большинства пользователей после кратковременного сбоя в понедельник, 15 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Ранее на сайте Starlink появилось сообщение о технических проблемах без предоставления дополнительных деталей.
"Starlink сейчас испытывает перебои в работе. Наша команда расследует проблему, - говорилось в сообщении. Впоследствии оно было удалено.
Как сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, сбой в работе Starlink повлиял на всю линию фронта войны с Россией, начиная с 07:28 по местному времени (04:28 GMT).
"Украинские войска сильно зависят от терминалов Starlink компании SpaceX для боевой связи и некоторых операций с беспилотниками. По словам чиновников, в Украине сейчас работает более 50 000 терминалов", - пишет издание.
Напомним, сегодня утром стало известно, что сервис, который широко применяется украинскими военными для координации операций и управления беспилотниками, временно перестал работать на всей передовой.
Подробности причин сбоя не разглашались.
Ранее в работе Starlink также был зафиксирован масштабный сбой. Тогда проблемы со связью наблюдались преимущественно в США, но были проблемы и для ВСУ.
Добавим, что Украина одной из первых в мире запускает технологию "Starlink в каждом смартфоне" в рамках национального оператора "Киевстар".