Starlink возобновил работу после сбоя, затронувшего линию фронта

Ранее на сайте Starlink появилось сообщение о технических проблемах без предоставления дополнительных деталей.

"Starlink сейчас испытывает перебои в работе. Наша команда расследует проблему, - говорилось в сообщении. Впоследствии оно было удалено.

Как сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, сбой в работе Starlink повлиял на всю линию фронта войны с Россией, начиная с 07:28 по местному времени (04:28 GMT).

"Украинские войска сильно зависят от терминалов Starlink компании SpaceX для боевой связи и некоторых операций с беспилотниками. По словам чиновников, в Украине сейчас работает более 50 000 терминалов", - пишет издание.